Una sentència avala l'Ajuntament de Barcelona per multar elèctriques en casos de pobresa energètica

Barcelona ha vençut la primera partida al gegant d'Endesa Energia XXI SLU per un cas de pobresa energètica. L'Ajuntament ha guanyat el primer judici sobre pobresa energètica i ha cobrat una sanció de 10.001 euros a la companyia en demostrar l'incompliment de la Llei 24/2015 el maig del 2017. L'empresa va tallar la llum a una família vulnerable sense haver demanat prèviament el preceptiu informe de vulnerabilitat a Serveis Socials.Es tracta d'una sentència executiva pionera a Barcelona contra la qual no es pot presentar recurs d'apel·lació. Només es coneix un cas similar a Sabadell, de l'any 2017. Endesa ja ha abonat l'import establert, i segons ha explicat Pérez, la companyia ho ha batallat molt. De fet, si bé la llei estableix que la multa pot anar entre els 10.001 i els 30.000 euros -i l'Ajuntament havia imposat la major-, el jutge va rebaixar l'import als 10.001 definitius perquè considera un atenuant el fet que Endesa tornés a connectar pocs dies després del tall el subministrament a la família afectada.El Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona és el que ha considerat provat que la companyia va tallar el subministrament sense haver demanat abans als Serveis Socials de Barcelona el preceptiu informe per determinar si la unitat familiar es trobava en risc d'exclusió residencial. Segons el jutge, es tracta d'una vulneració greu."Han estat dos anys intensos de treball", ha dit Pérez, "i pot semblar una quantia petita, però per a nosaltres és una victòria de l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet molts esforços contra la pobresa energètica". La tinenta ha advertit que les companyies energètiques, arran d'aquest cas, "han de prendre nota que no tot s'hi val, i que cal respectar la llei i protegir les famílies en risc d'exclusió". "Cap companyia pot tallar la llum a ningú sense contactar i explicar a Serveis Socials com estan les usuàries afectades", ha sentenciat.El jutge admet que la companyia va demanar el citat informe de vulnerabilitat, però que ho va fer després d'efectuar el tall de subministrament. Això és un incompliment de la l'article 6.4 de la Llei 24/2015. La família afectada era del barri d'Horta, amb tres fills menors d'edat i amb contracte legal.El jutge explica a la sentència que l'article 6 no ha estat posat en dubte en cap moment ni per part del govern de l'Estat ni per part del Tribunal Constitucional. Ara la companyia no pot al·legar indefensió durant el procediment a Catalunya, però si ho considerés, podria recórrer a instàncies superiors (Tribunals Suprem i Constitucional). Però no ho farà.Segons fonts consultades d'Endesa Energia XXI SLU per, la companyia reconeix els fets i acata la sentència. En aquesta línia, les fonts consultades asseguren que no recorreran i que donen per finalitzat el procés judicial.De fet, la sentència no es pot recórrer perquè és un recurs d'apel·lació ordinari, però existeixen vies extraordinàries per a fer-ho, per això no es pot dir que sigui una sentència ferma. Davant del TSJC no es poden interposar recursos, només a instàncies superiors.El que sí que és ferm és en el cobrament administratiu de la sanció. De fet, quan Endesa va ser multada va haver d'abonar els 30.000 euros que va imposar l'Ajuntament, però després va ser el jutge el que va rebaixar la multa a 10.001 per l'atenuant esmentat. Això fa que el consistori ara hagi de retornar la diferència a la companyia.Hores d'ara i deixant de banda aquest procediment, l'Ajuntament manté tancats a l'espera del cobrament o de noves sentències judicials nou expedients més -sis d'ells a Endesa-, tots ells per valor de 30.000 euros. A més, té 28 expedients oberts per casos similars, dels quals 19 expedients incoats que encara no s'han resolt i 9 són ferms.En aquests dos anys i mig de funcionament, els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) han atès gairebé 88.000 persones, han evitat 32.500 talls de subministrament i han generat un estalvi en les factures dels ciutadans equivalent a 195.000 euros, ha explicat Pérez.

