Detingudes dues persones a Alacant i a València per exigir a una menor vídeos íntims per WhatsApp

La Guàrdia Civil ha detingut set homes i n'ha investigat quatre més en diverses parts de l'Estat –dos dels arrestats a València i Alacant– per un delicte de ciberassetjament sexual per amenaçar i coaccionar una jove de 14 anys perquè els enviara fotografies i vídeos de caràcter sexual, segons informa el Diari la Veu Segons ha informat l'institut armat, els 11 homes estan investigats per un delicte contra la llibertat i intimitat sexual d'una jove menor d'edat amb domicili a Pontevedra.Les investigacions realitzades per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Pontevedra es van iniciar arran d'una denúncia interposada en la Fiscalia de Menors de Pontevedra de la qual es desprèn l'existència d'arxius fotogràfics i videogràfics en el terminal mòbil d'una menor de 14 anys, que podria ser víctima d'un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.Les investigacions dutes a terme per l'Equip d'Investigació Tecnològica de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Pontevedra han destacat les mateixes fonts "van ser determinants per a constatar l'existència de converses de diverses persones amb la menor", a través del programa de missatgeria instantània WhatsApp, de les quals "s'extrauen propostes, en moltes ocasions sota amenaces i coaccions, perquè procedira a l'enviament de fotografies i vídeos propis de contingut eròtic/sexual", al mateix temps que li sol·licitaven "tindre una trobada real amb la finalitat de mantindre relacions sexuals explícites".Segons es desprèn de la investigació, "existiria un grup de WhatsApp en el qual els usuaris intercanviaven telèfons de menors d'edat", indiquen les mateixes fonts, que en algun moment van enviar contingut d'aquest tipus d'arxius, "o que van ser proclius a realitzar aquesta activitat per les seves condicions especials, socials, familiars, o d'una altra índole", han explicat.Durant la fase d'explotació de la denominada Operación Néboa es va procedir a la detenció de set persones a Càceres, Còrdova, Alacant, València, Màlaga, Palma de Mallorca i Cadis. A això se suma la investigació d'altres quatre a les demarcacions de Pontevedra, Alacant i Màlaga.Els agents van realitzar, a més, huit entrades i registres que es van dur a terme en cadascun dels domicilis de les persones detingudes i investigades, amb el suport i col·laboració de les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de la Guàrdia Civil dels respectius territoris.En ells, es van intervenir 22 telèfons mòbils, sis ordinadors, 21 memòries USB, quatre discs durs, dues tauletes, dues targetes de memòria i diversos suports òptics com CD i DVD.La investigació continua oberta amb la "intenció d'analitzar minuciosament el material intervingut", subratlla l'institut armat, a fi de determinar "la possible existència de contingut de pornografia infantil, producció de material pedòfil" i determinar la identitat d'altres víctimes i "possibles connexions" amb altres usuaris.

