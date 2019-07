Mor l'actor Arturo Fernández als 90 anys

El popular actor Arturo Fernández ha mort aquesta matinada als 90 anys, tal com ha informat la seva parella. La salut de l'actor asturià havia empitjorat aquestes últimes setmanes: un problema estomacal l'havia obligat a cancel·lar l'obra que interpretava al teatre. La delicada situació d'un dels grans galans del cinema i el teatre espanyol el va obligar a ingressar en un hospital de Madrid, on finalment avui ha perdut la vida.L'actor, nascut a Gijón l'any 1929, era tota una institució de la cultura espanyola. Va mantenir-se en cartell fins a l'abril passat gràcies a, en paraules de Fernández, la seva "salut de ferro". Es va dedicar al cinema durant més de 70 anys. Va fer-se famós intervenint en més d'una seixantena de pel·lícules i sèries de televisió, com ara Truanes o La casa de los líos.

