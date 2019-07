Torrent demana a Sánchez un pacte de claredat per fixar les condicions del referèndum

"Si l'Estat considera que amb això no n'hi ha prou, que ens digui quan i com estaria disposat a preguntar a la ciutadania quin projecte vol per a Catalunya"

Un pacte de claredat per determinar com, quan i sota quins paràmetres es celebra un referèndum. Amb aquesta proposta sota el braç ha aterrat el president del Parlament, Roger Torrent, aquest dijous a Madrid. La música no és nova. De fet, va ser l'exlíder dels comuns, Xavier Domènech, qui el 27 de novembre del 2017 va posar aquesta via sobre la taula . Dos anys després, la segona institució de Catalunya la fa seva. Entremig hi ha hagut empresonaments, un judici quatre eleccions.Torrent ha esbossat la seva proposta en el marc d'un esmorzar informatiu a Madrid amb un auditori de 200 persones tot subratllant que se cimenta sobre la premissa que no es pot retenir una part de la població contra la seva voluntat. "Hem d'aclarir les condicions i les circumstàncies a partir de les quals els catalans i les catalanes podran decidir mitjançant un referèndum l'status polític i jurídic del seu país", ha defensat.Aquest pacte de claredat ara abanderat per Torrent, que després de la dimissió de Domènech els comuns van portar a la taula de negociació amb el president Quim Torra, admet que es tracta d'un esquelet per confeccionar el marc de la votació. Per tant, "no provocaria canvis immediats" però sí que serviria per "posar llum" al conflicte i dibuixaria almenys un horitzó per a les dues parts en litigi. Segons ha argumentat, la proposta serviria per satisfer la necessitat de l'Estat de legitimar-se a Catalunya i, per l'altra, canalitzaria la voluntat "d'una immensa majoria social" dels catalans que volen decidir votant el seu futur. El resultat, ha insistit Torrent, comprometria tothom. Per ara, però, el PSC de Miquel Iceta ha rebutjat explícitament aquesta proposta.Tot i això, el president del Parlament considera que es donen les condicions per explorar aquesta via. Que hi hagi una majoria de ciutadans partidaris del referèndum ja hauria de ser, ha puntualitzat, suficient. "Però si l'Estat considera que amb això no n'hi ha prou, que ens digui quan i com estaria disposat a preguntar a la ciutadania quin projecte vol per a Catalunya", ha afirmat. El que no és acceptable, ha insistit, és que el govern de Pedro Sánchez no faci cap proposta. "Potser la té i no la sotmet a votació perquè tem l'opinió de la ciutadania, però un país no es pot governar des de la por a l'opinió de la gent", ha etzibat. Si el que passa realment és que Sánchez no té cap proposta, "el problema seria encara més gran", ha considerat.De fet, Torrent ha considerat que la seva conferència és en ella mateixa una "anomalia" perquè pretén posar sobre la taula una proposta concreta de diàleg mentre és el president del govern espanyol qui hauria de prendre la iniciativa. En canvi, ha dit, segueix "absent" a Catalunya i sense fer res per resoldre el conflicte "més enllà dels gestos cosmètics".Ara bé, el president del Parlament també ha esbossat quin seria l'escenari si l'Estat s'instal·la en una actitud de "bloqueig permanent, persecució judicial i menyspreu". Avisa que, en aquestes circumstàncies, la resposta del sobiranisme no seria ni la resignació ni l'abandonament del seu posicionament, sinó "la mobilització persistent per fer el que avui és impossible sigui inevitable". Ha estat contundent amb el seu pronòstic: "A ningú se li hauria d'escapar que si l'Estat opta per la via repressiva en lloc de la via democràtica, serà només qüestió de temps que l'independentisme passi del 48% al 60%"."Hem de parlar", ha subratllat Torrent. Justament la mateixa frase que Oriol Junqueras es va intercanviar amb Pedro Sánchez a la sessió de constitució del Congrés. "El bloqueig actual, basat en l'exhibició de la capacitat repressiva de l'Estat, ha perjudicat greument a bones persones i a les seves famílies, però no ha resolt cap dels reptes polítics plantejats", ha advertit. Una situació que ha admès que té "elevats costos" per al sobiranisme, però també per a l'Estat, motiu pel qual la relació entre Catalunya i Espanya està situada en una "cruïlla històrica" en què les decisions que es prenguin en els propers mesos seran "determinats per a les generacions futures".

