Diana Riba formarà part del comitè del Parlament Europeu encarregat dels drets fonamentals

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba formarà part del Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interns (LIBE) del Parlament Europeu, grup que s'encarrega de tractar qüestions relatives a l'estat de dret i els drets fonamentals. També estarà a Exteriors i Igualtat de Gènere i al subcomitè de Drets de l'Home. A LIBE també hi haurà Jorge Buxadé, de Vox, el socialista Juan Fernando López Aguilar i la membre de Ciutadans Maite Pagazaurtundúa.De la seva banda, l'eurodiputat de Catalunya en Comú Ernest Urtasun repetirà als comitès d'Economia i Igualtat de Gènere, a més d'afegir-se al subcomitè sobre evasió fiscal. Aquestes cadires les compaginarà amb el càrrec del vicepresident del grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu.L'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas formarà part d'un grup de treball de caràcter econòmic, el de Comerç Internacional. La popular Dolors Montserrat treballarà en dos comitès, el de Peticions, on es gestionen els requeriments de ciutadans a l'Eurocambra, i el de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària. En aquest últim també hi haurà el socialista Javi López, que a més estarà al subcomitè de seguretat i defensa.

