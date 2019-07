ERC estén la mà a Sánchez i l'emplaça a dialogar per superar la «paràlisi»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha recordat aquest dimecres des de Madrid que la resolució del conflicte polític a Catalunya requereix "diàleg", "negociació" i "escoltar-nos", en al·lusió a Pedro Sánchez. "Vivim un conflicte entre legitimitat democràtica i legalitat vigent que no pot seguir així indefinidament i avui tenim l'oportunitat de vèncer aquesta paràlisi i tots hem de sortir de la nostra zona de confort i apostar clarament pel diàleg", ha dit.Segons Aragonès, aquest "diàleg" no implica una renúncia a les posicions de cadascú, sinó "estar disposat a confrontar els plantejaments polítics amb el que els té diferents" com "la millor demostració de confiança en els propis plantejaments". "Nosaltres no tenim cap problema en debatre perquè confiem que la solució democràtica es basa en què la gent de Catalunya ha de decidir el seu futur", ha sentenciat.Ha fet aquestes manifestacions a la inauguració de l'exposició "Azorín i Catalunya. De Joan Maragall a Lluís Companys", que es pot visitar a partir d'aquest dimecres al Centre Cultural Blanquerna de Madrid.La seva visita es produeix a vint dies de la sessió d''investidura de Pedro Sánchez i en un moment en què l'executiu espanyol i Podem mantenen les seves discrepàncies sobre la conformació del govern de 'cooperació'.Aragonès, del que no ha transcendit si ha fet altres activitats a Madrid, ha destacat que el context polític actual permet "restablir els ponts de diàleg" entre els dos executius, i ha reivindicat la declaració de Pedralbes com "una mostra que és possible començar a encaminar aquest conflicte polític mitjançant la política".El vicepresident del govern ha destacat la figura d'Azorín com a referent de l'entesa entre Catalunya i l'Estat i ha recordat que aquest va visitar el president Companys a la presó. Contràriament al que va passar aleshores, ha apuntat, ara falten figures com la seva al panorama espanyol.

