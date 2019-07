VÍDEO Almenys un mort i dos ferits per l'erupció del volcà italià Stromboli

Almenys una persona ha mort i altres dues han resultat ferides aquest dimecres a causa de l'erupció del volcà 'Stromboli', situat en l'homònima illa italiana, segons han confirmat les autoritats. D'acord amb les informacions recollides pel diari italià La Repubblica, el mort és un turista que es trobava en el lloc i que ha rebut l'impacte de diverses roques expulsades pel volcà durant l'erupció.El cos del turista, de nacionalitat italiana, que s'havia acostat al cràter al costat d'un amic de nacionalitat brasilera, ha estat localitzat per les autoritats. Els treballs de rescat estan en marxa.L'erupció ha tingut lloc per sorpresa i ha provocat diversos incendis a la zona occidental de la petita illa, situada al nord de Sicília. Els bombers estan treballant en la zona per a intentar apagar les flames.L'Stromboli és considerat un dels volcans més actius del planeta i ha registrat erupcions freqüents des de 1932.

