Mor un home de 86 anys en ser atropellat per un camió a l'Eixample de Barcelona

Un home de 86 anys ha mort aquest dimecres en ser atropellat per un camió al districte barceloní de l'Eixample, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. L'accident ha tingut lloc poc abans de les cinc de la tarda a la confluència de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Lepant.Els Bombers de Barcelona han rescatat el vianant i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a un centre hospitalari, on ha mort poc després a conseqüència de les ferides. Aquesta és la novena víctima mortal en accident de trànsit que es produeix a la ciutat de Barcelona des de començaments d'any, segons indica l'Ajuntament.

