Brutal topada entre Vox i Cs a la xarxa: «L'acollonit i pocavergonya del teu cap...»

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 3 de julio de 2019

Qué nivel, Maribel.

Enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano👇🏻 pic.twitter.com/p0S8egBqYp — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 3 de julio de 2019

Topada a Twitter entre el perfil oficial de Vox i el secretari d'organització de Ciutadans i diputat per Granada, Fran Hervías. Tot ha començat quan Hervías ha carregat contra Vox, dient que "paralitza les institucions alineant-se amb Podem i el PSOE", i que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias "deuen estar encantats amb els seus nous socis". I Vox ha contestat.Des del perfil oficial de la formació liderada per Santiago Abascal, el tuit de resposta a Hervías comença amb un "es el colmo de la jeta". Vox ha respost que el que hauria de fer Hervías és "dir-li a l'acollonit i pocavergonya del teu cap -Albert Rivera- que deixi estar-se de cordons sanitaris i de llepar-li el cul a Macron i que permeti que la formació taronja s'assegui en una taula" i pugui arribar acords amb "gent normal" [fent referència a Vox i PP].Però això no ha acabat aquí. Perquè aleshores des del perfil oficial de Ciutadans també han volgut ficar-hi cullerada.

