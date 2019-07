El català J.A. Bayona dirigirà la sèrie més cara de la història

El director de cinema Juan Antonio Bayona -més conegut artísticament com a J.A. Bayona- dirigirà els dos primers capítols d'El Señor de los Anillos, la nova sèrie que prepara Amazon Prime Video sobre l'obra de J.R.R. Tolkien, i que representa una forta aposta del gegant nord-americà per ocupar un lloc preeminent en el competitiu mercat de les cadenes per streaming: serà la sèrie més cara de la història de la televisió.Amazon es va fer amb els drets del clàssic de Tolkien fa dos anys, per l'elevada suma de 250 milions de dòlars. A aquesta quantitat de partida cal sumar-hi entre 200 i 300 euros pel mínim de dues temporades que vol rodar la companyia, cosa que representa el pressupost inicial més alt de qualsevol sèrie fins al moment.Bayona, probablement el realitzador català més ben situat el el mainstream de Hollywood, es va a donar a conèixer amb El Orfanato (2007), abans d'esclatar internacionalment amb Lo Imposible (2012) i confirmar el seu status amb Un monstruo viene a verme (2016) i, sobretot, Jurassic World: El regne caigut (2018).

