La colpidora carta d'un nen que va patir assetjament al mosso que el va ajudar

Ajudar un nen en un cas d’assetjament escolar no té preu i el nostre company Quim ho va fer. Casos com aquest ens encoratgen a continuar treballant per combatre el bullying, junts ho podem aconseguir #StopBullying pic.twitter.com/yw8tFEdLjT — Mossos (@mossos) 1 de juliol de 2019

"Quim, sé que no te'n recordaràs de mi, però pensa que sempre et tindré al meu cap". Així conclou la carta que un nen de 12 anys que havia patit assetjament a l'escola va fer arribar a l'agent dels Mossos d'Esquadra que el va ajudar. La policia catalana ha difós una fotografia de la missiva, escrita a mà, a les xarxes socials.En l'escrit, el nen explica que un altre, de 16 anys, el va començar a pegar i que els seus pares van decidir anar als Mossos. Va ser llavors quan, a partir de la intervenció de l'agent Quim, la vida del petit va canviar: "Els hi va donar consells. Ara el nen no em pega. Quan el veig, faig el que em va dir el Quim, anar amb el cap alt i sense por".La carta anima a altres nens que també pateixin assetjament a l'escola a acudir a la policia per denunciar els casos.

