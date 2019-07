Sánchez: o l'esquerra o el malviure

La investidura de Pedro Sánchez ja té data: el 22 de juliol serà la primera votació i el 25 la segona. El líder del PSOE ho té ja tot de cara per ser president malgrat que, en públic, tothom és encara prudent i no vol mostrar públicament les cartes. Ahir Pablo Iglesias va insistir en que Podem vol compartir el govern amb els socialistes però va admetre que, si Sánchez insisteix a rebutjar-los tot i que té només 123 escons dels 176 necessaris, pot accedir a fer-lo president igual i negociar des de fora.Però no n'hi ha prou amb els vots morats. El líder del PSOE no vol els vots independentistes i prefereix els de la dreta regionalista i de Cs o el PP. Serien, si de cas, abstencions que el farien president sense cost polític. Es veu, en qualsevol cas, més fort després de l'acord europeu. Sobre això escriu aquesta informació i dels pactes que es van tancar entre els estats del vell continent, i també amb una lectura catalana, aquesta opinió No passarà, però, que la dreta l'ajudi. Sánchez acabarà sent president amb els vots de Podem i la col·laboració dels independentistes. ERC és, per ara, partidària d'abstenir-se. Al partit preval, tot i alguna crítica interna , la idea que més els val que la pilota comenci a rodar -encara que sense contrapartides tangibles per a ells- i poder obrir la via negociadora més que no pas arriscar-se a noves eleccions. Això, pensen, només afavoriria el PSOE i els podria fer prescindibles, tal com constata el darrer CIS , que recull. Els presos de JxCat comparteixen la posició d'ERC però no Quim Torra, Laura Borràs. Sembla que Carles Puigdemont, que no s'ha pronunciat encara directament, estaria també en aquesta posició.En qualsevol cas la decisió és en mans de Sánchez. Si s'espera a que li caiguin les abstencions d'ERC (i/o de JxCat) o de la dreta només per evitar eleccions, la seva serà una legislatura que naixerà coixa i que tindrà grans dificultats per aconseguir acords rellevants. En canvi, en cas que opti per seure de veres a la taula amb Podem i ERC -que, cal no oblidar-ho, va guanyar les eleccions a Catalunya- i negociar continguts pot ser un camí diferent del seu ideal però també més efectiu."Tant de bo haguéssim tret dos escons més...", deien dirigents socialistes la nit electoral veient que amb Podem no feien prou. Però la política és això: toca arremangar-se, negociar, escoltar l'altre, cedir i compartir projectes sense renunciar al propi.En aquest context caldrà avui al matí estar pendents de la conferència que, a Madrid i davant un auditori ple de vips, fa el president del Parlament, Roger Torrent, d'ERC. La segona autoritat del país vol exhibir iniciativa política davant la situació de bloqueig i segur que interpel·larà Sánchez. Ahir l'home fort dels republicans al Govern, Pere Aragonès, va estendre, també des de la capital espanyola, la mà a Sánchez i instar-lo a sortir de les zones de confort . ERC sembla disposada a arriscar i tirar-se a la piscina sense saber si hi ha aigua. A curt termini no en traurà res. A llarg termini veurem si doble o res.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



El gran incendi forestal de la Ribera d'Ebre i les Garrigues de la setmana passada, que encara s'està acabant d'extingir una setmana després de declarar-se, ens va trasbalsar. Aquests dies els polítics garanteixen ajudes i futur per aquelles comarques. El foc és devastador en els entorns rurals perquè pot acabar de rematar el sector agrícola. Avui fa just 25 anys, i també en plena onada de calor, que l'incendi forestal més gran dels darrers 35 anys a casa nostra començava a arrasar bona part de les comarques del Bages i el Berguedà. hem preparat un especial per recordar-ne l'impacte paisatgístic, econòmic i humà. Aquests dies podreu llegir reportatges, testimonis, peces literàries, galeries... Comencem amb un reportatge d'que no convida precisament a estar tranquils, una peça de dades deper dimensionar l'incendi i a comparar-lo amb el d'aquest cap de setmana o el de la Jonquera de fa set anys i una galeria de fotos de l'abans i el després I ja sabeu que l'estiu és època de festivals de música. El Cruïlla ja ha destapat el cava. La cita barcelonina celebra la seva desena edició des de dimecres i fins dissabte amb tots els ingredients per ser "la festa més gran de l’estiu". Una trentena d’artistes reconeguts com Kylie Minogue, Love of Lesbian, Zaz, Garbage, Jorge Drexler o Els Pets desfilaran pels quatre escenaris que s’han muntat al Parc del Fòrum, on s'esperen 25.000 persones. I ni una més, perquè el Cruïlla està pensat per ser un festival a la mida de les persones: no hi ha grans massificacions, els horaris són fàcilment compaginables, no has de fer mitges maratons per veure els grups i, sobretot, les entrades no estan disparades de preu.La noruega Aurora i els (ja) llegendaris The Black Eyed Peas van ser els encarregats de tallar la cinta. Aquí podeu llegir la crònica de Roger Font, amb fotos de José Manuel Gutiérrez . Avui és torn per al rap, el hip hop i el trap de Natos y Waor, Ayax y Prok i Lildami, i a partir de demà ja arriba una eclèctica corrua de 25 artistes."Ara tocarà demostrar l'ambició per reconduir una Unió Europea que ha fet de les circumstàncies del bloqueig i de la imposició de la voluntat de les capitals el seu motor polític", així acabava l'article queva publicar a l'Ara sobre el repartiment dels càrrecs a la Unió, marcat per la lògica estatista i deixant de banda la voluntat d'atendre el resultat de les eleccions europees. Podeu llegir aquí una informació que us ajudarà a fer-vos una opinió sobre què ha passat i per què.A partir del 2020 les restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona deixaran de ser puntuals i es vetaran els cotxes més contaminants tots els dies feiners. Inicialment estava previst que l'horari de la restricció fos des de les set del matí fins a les vuit del vespre, però la Generalitat ha plantejat que els divendres l'horari s'escurci per facilitar l'operació sortida. Queden cinc mesos per dissenyar la nova ordenança i el de. Colau i Calvet, al capdavant de Territori i Sostenibilitat, ja han protagonitzat més d'un enfrontament els darrers anys i ara hauran de tornar a seure a negociar.La tesi liberal de Locke, que el govern d'un poble és el resultat de la lliure decisió dels seus ciutadans, va triomfar el 1776, a l'altra banda de l'Atlàntic, quan 13 colònies angleses van decidir emancipar-se de l'espoli i la humiliació constant a què els sotmetia la Gran Bretanya. Els seus representants van aprovar la. L'acte solemne va tenir lloc al Congrés de Filadèlfia, el 4 de juliol de 1776, avui fa 241 anys. El rei Jordi III d'Anglaterra els va adreçar una carta on els advertia que, si ho feien, es convertirien en la nació més pobra del món. Ja sabeu fins a quin punt errava. Recordem l'efemèride amb un fragment de la magnífica sèrie John Adams , d'HBO. Més enllà del patriotisme xaró que presidirà els actes oficials inspirats pel president Donald Trump també val la pena recuperar la mítica cançó Born in the USA de Bruce Springsteen, que ens mostra una altra cara de la superpotència.Un 4 de juliol de l'any 1807 va néixer a Niça el militar i polític italià, cabdill militar de la reunificació del país a mitjans del segle XIX. Garibaldi, que va ser mariner i bandit, va lluitar a Uruguai i també a Itàlia fins que la va reunificar. Després va ser diputat però ho va deixar pel seu desacord amb el sistema monàrquic. Va morir el 1882. En aquest vídeo sabrem més de l'heroi del Risorgimento. Per cert, que un net de Garibaldi, Ricciotti, que liderava una colla de mercenaris, es va enrolar el 1926 amb els independentistes catalans que, liderats per Francesc Macià, van protagonitzar els Fets de Prats de Molló. L'italià els va trair delatant-los a la policia i frustrant l'operatiu. No era pas un heroi com l'avi.

