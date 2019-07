VÍDEO EN DIRECTE Les jornades de la UPEC homenatgen Josep Fontana

Una de les activitats estrella de les XV jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) s'està celebrant aquest dimecres a la tarda: la taula rodona conduïda per l'historiador Xavier Domènech i la directora d'Editorial Crítica, Carmen Esteban, i dedicada a la figura de Josep Fontana. L'homenatge, dividit en tres blocs, compta amb els testimonis gravats de Borja de Riquer, Gemma Tribó o Anna Sallés, entre d'altres.Sota el lema El futur és un país estrany, les XV Jornades de la UPEC es duen a terme els dies 3, 4 i 5 de juliol, marcades per la política catalana. De fet, el lema és el títol d'un dels llibres de l'historiador català Josep Fontana, que relata la crisi social de l'inici del segle. Aquest any, els debats i ponències tindran com a fil conductor l'extensa obra de Fontana, a qui es retrà homenatge.En aquesta edició, les jornades es dividiran en dos blocs: d'una banda, els aspectes "relacionats amb les identitats -identitat i classe social, identitat i cos, i racisme quotidià", com exposa a la pàgina web de la UPEC el seu rector, Jordi Serrano. El segon bloc, en canvi, se centrarà a la situació política que està vivint Catalunya. Per exemple, es plantejarà un debat per analitzar el judici del Tribunal Suprem, en què participaran les periodistes Patricia López i Elisa Bei i el catedràtic Joan J. Queralt.A més a més, hi haurà també una taula rodona per debatre sobre els models que defensen el federalisme, la independència i el confederalisme, i s'analitzarà el cicle electoral després de les dues eleccions consecutives que han tingut lloc els darrers mesos.La inauguració, que es durà a terme el dimecres al matí, comptarà amb la presència de Javier Pacheco, secretari general de CCOO; Camil Ros, secretari general de la UGT, o Joan Subirats, primer tinent d'alcaldia de l?Ajuntament de Barcelona, entre d'altres. Pel que fa a la conferència inaugural -"La justícia, entre Turquia i Dinamarca"-, anirà a càrrec de l'advocat i membre d'Irídia Andrès Garcia Berrio.També, el darrer dia, es durà a terme el ja tradicional debat d'esquerres. Moderat per Sara González, periodista de, en què hi participaran Miquel Iceta (PSC), Gabriel Rufián (ERC), Jéssica Albiach (Catalunya en Comú Podem) i Maria Sirvent (CUP).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor