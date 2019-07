Exigeixen mesures contra el «degoteig insuportable» d'agressions homòfobes a Barcelona

L'agressió homòfoba a dues dones lesbianes al barri de la Verneda aquest dilluns ha estat "la gota que fa vessar el got" del "degoteig insuportable" d'agressions contra el col·lectiu LGTBI a Barcelona, segons el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), Eugeni Rodríguez, en declaracions aEn aquest sentit, l'OCH ha reclamat a l'Ajuntament mesures per garantir la seguretat del col·lectiu a la capital catalana i com a primer pas ha exigit la convocatòria d'una taula per reunir-se amb el consistori. Rodríguez fa extensiva la convocatòria a la Generalitat, amb qui es mostra crític. "Ni hi és ni se l'espera", etziba. L'OCH també confia que se sumin a la trobada altres entitats en defensa del col·lectiu LGTBI i els Mossos d'Esquadra.Segons el president de l'OCH, el primer que cal fer és una diagnosi de les agressions registrades a Barcelona, identificar el perfil d'agressor i dissenyar un pla de prevenció. També dur a terme campanyes de sensibilització des de les administracions, formació a les escoles i oferir recursos econòmics a les víctimes perquè puguin denunciar les agressions."Les entitats ja hem arribat al límit del que podem fer en matèria d'assistència", assegura Rodríguez, que demana implicació a totes les institucions.Més enllà de la convocatòria de la taula, l'OCH valora convocar una concentració els pròxims dies davant del Centre LGTBI de Barcelona per condemnar les agressions viscudes les darreres setmanes a Barcelona i exigir solucions a l'Ajuntament i la Generalitat. De fet, la intenció de l'observatoi és que l'estratègia contra les agressions no sigui només aplicable a Catalunya sinó al conjunt del país.

