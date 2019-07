VIDEO Pepet i Marieta celebra 15 anys de carrera amb un videoclip que canta a la imperfecció de l'amor

Pepet i Marieta, el grup que lidera el cantant Josep Bordes, celebra els seus quinze anys de carrera amb nou single i videoclip. Se titula "Imperfectes" i, segons ha explicat Bordes, vol ser un cant a la imperfecció de la humanitat i l'amor real, lluny de les tradicionals evocacions apassionades a un romanticisme aparentment sense fissures. La banda opta a partir d'ara per la publicació de singles i el suport de creacions audiovisuals."Imperfectes", de fet, és la primera cançó i també el primer vídeo que Pepet i Marieta enregistra amb la nova formació. Segons explica el cantant, des de principis d'any, el grup ha patit una "metamorfosi important", amb lo relleu de cinc músics. "Dos dels pilars" de l'anterior formació, amb membres d'arreu dels Països Catalans, van deixar la banda..El nou tema és un "cant a la imperfecció de la humanitat i de l'amor". "Qui cregui que pot canviar la parella ho porta clar. Com a molt, podrem motivar determinats canvis. Ens hem d'acceptar tal com són. Sempre m'ha estimulat la idea de l'anticançó d'amor. No deixa de ser una cançó d'amor però que parla d'amor real, palpable, que frega la pell", argumenta, tot reivindicant la necessitat de fer "passar a la història" els habituals missatges de les tradicionals cançons d'amor.El tema es presenta com a single amb entitat pròpia, sense previsió que forme part o avance un nou àlbum. Tant és així, segons explica Bordes, que la banda ha canviat d'estratègia pel que fa a la presentació de material nou, prioritzant l'edició dels senzills, acompanyats del seu corresponent vídeo-clip. "De moment no volem traure discos", certifica. "La Cova", "Que nos quiten lo bailao" o "La força de l'Ebre" són els exemples de cançons noves amb lo seu corresponent relat audiovisual."Ens hem apuntat a la moda dels singles. Fem una cançó nova i l'acompanyem del vídeo. La música no només entra per orelles sinó també per ulls. Si no fas un vídeo és com no fer res. Hem agafat gust a la producció audiovisual. Treure singles mos permet saciar el nostre afany creatiu musical i audiovisual. És un estímul i una inspiració important dins del nostre projecte. No només volem oferir música de qualitat sinó també productes audiovisuals de qualitat", sentència el cantant.A partir d'una idea original del mateix Bordes i de la nova saxofonista, Maria Cruz, ha estat enregistrat per Ramon Balagué i Satyavan Galiana, de la productora Minifilms. "El videoclip mos dona una plataforma per presentar cançó i estar a la palestra. De poder anunciar material nou", apuntala el cantant, conscient que Youtube s'ha convertit en una potent plataforma per arribar als seus seguidors.

