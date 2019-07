VÍDEO Primer «escrache» del Sindicat del Raval contra un directiu de Blackstone

Cada dia porteu la por a les nostres cases, avui la viureu en les pròpies carns.



El Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR), amb el suport de diversos col·lectius d'habitatge de Barcelona, està duent a terme el primer "escrache" contra un directiu del fons d'inversió immobiliària Blackstone a Barcelona. El col·lectiu en defensa del dret a l'habitatge ja va avisar que convocaria protestes "amb data oberta" als domicilis dels responsables del fons que viuen a la capital catalana, en el marc de la campanya Raval VS Blackstone que hi ha en marxa per evitar el desnonament de deu famílies que ocupen un bloc propietat del fons voltor al número 99 del carrer Hospital.L'SHR ha difós un vídeo de l'acció davant del lloc de residència del conseller delegat de les filials de Blackstone Anticipa i Aliseda, Eduard Mendiluce, al barri de la Bonanova. "Cada dia porteu la por a les nostres cases, avui la viureu en les pròpies carns", afirma el col·lectiu a les xarxes socials, a més de parlar d'una "guerra" contra Blackstone.El sindicat s'ha plantejat els "escraches oberts" com a eina de pressió per aconseguir frenar el desnonament amb data oberta al carrer hospital, on hi viuen una trentena de famílies amb vuit menors. El llançament es pot produir en qualsevol moment fins al 15 de juliol i l'SHR ha organitzat un programa d'activitats ininterrompudes fins aleshores.L'SHR ha dut a terme la primera acció d'aquest tipus l'endemà de rebutjar l'oferta de Blackstone per oferir un lloguer social a tres de les famílies que viuen al bloc. El col·lectiu assegura que rebutjarà qualsevol proposta que no contempli una solució per la totalitat dels veïns i reclama dues possibles sortides al conflicte: o l'expropiació del bloc o la possibilitat d'oferir lloguer social a totes les persones que hi viuen ara.A través de les xarxes socials, l'SHR ha llançat un avís al directiu de Blackstone: "O cedeix o els escraches seran de forma continuada".

