FOTO Un poble del Segrià retira la bandera europea com a protesta pel veto a Puigdemont, Comín i Junqueras

L’Ajuntament d’Almacelles (Segrià) ha decidit retirar la bandera de les institucions europees de diferents espais públics del municipi com a protesta pacífica per "la vulneració dels drets dels eurodiputats electes Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras".Segons ha manifestat l’alcaldessa en funcions, Vanesa Olivart, aquesta iniciativa "romandrà fins que no els acceptin com a eurodiputats" i espera que "sigui una mesura que també prenguin altres municipis de Catalunya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor