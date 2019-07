El govern de Colau demana respecte per la protesta d'Arran a la Pedrera

La tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz ha emmarcat l'acció que Arran va fer aquest dimarts a la Pedrera contra el turisme en el dret a la llibertat d'expressió. Membres de l'organització juvenil de l'esquerra independentista van despenjar una pancarta des del terrat de l'edifici on es podia llegir, en anglès, el lema "El turisme mata la ciutat".Aquest dimecres, Sanz ha remarcat que la necessitat de fer "equilibrat" el turisme a Barcelona és una demanda generalitzada entre la ciutadania. "És important que no mirem a una altra banda", ha dit. En aquest sentit, ha reivindicat la tasca del govern municipal per fer "compatible" l'activitat turística amb la vida dels veïns.Les declaracions de Sanz han generat reaccions al PP. El portaveu popular al consistori, Óscar Ramírez, ha reclamat a Colau que el seu govern "deixi de justificar" les accions d'Arran, que ha qualificat d'"atacs" contra el turisme. A més, Ramírez ha demanat que s'identifiqui els autors de la protesta. Colau ha de frenar el separatisme antisistema i no donar-li ales", ha afirmat.

