VÍDEOS Els regidors de la CUP de Reus «acaten, juren i prometen» amb ironia la Constitució

El discurs la regidora de la @CUPReus Marta Llorens en la presa de possessió del càrrec després que el TSJC no donés per vàlid l'anterior ple d'investidura; ho explica @JonathanOca https://t.co/2utNmrYZyY pic.twitter.com/dh71Fz9Gud — NacióTarragona (@naciotarragona) 3 de julio de 2019

— NacióTarragona (@naciotarragona) 3 de julio de 2019

Màxima expectació i sense sorpreses d'última hora al segon ple d'investidura de Carles Pellicer com a alcalde de Reus. Aquest dimarts, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar l'elecció i proclamació del candidat de JxReus com a batlle perquè els tres regidors de la CUP no van jurar ni prometre acatar la Constitució i per tant, considerava que no haurien d'haver pres part en la votació per investir Pellicer com a batlle de la capital del Baix Camp.Aquesta vegada sí. Els cupaires han fet servir una fórmula per no "bloquejar" la investidura ni el futur del govern reusenc i ho han fet detallant "irònicament" articles de la Constitució espanyola. Marta Llorens, Edgar Fernández i Mònica Pàmies, els tres regidors anticapitalistes han acceptat el càrrec, tot i que la manera en què ho han fet no han agradat a la regidora de Cs, Deborah García. La regidora de la formació taronja ha alertat Pellicer que es podria tornar a trobar en la mateixa posició d'aquí a uns dies. De la mateixa manera, el cap de llista del PSC, Andreu Martín, ha lamentat que s'hagi hagut de repetir aquest plenari.A les 16.35 h, Carles Pellicer tornava a ser alcalde de Reus, poques hores després de la sentència del TSJC.Els tres regidors de la CUP han "promès, acatat i jurat" la Carta Magna espanyola d'una forma que no obstaculitzés de nou la investidura de Pellicer ni que es paralitzés institucionalment l'Ajuntament, ja que durant unes hores ha estat sense alcalde i alhora, sense la resta del plenari constituït.Llorens, Fernández i Pàmies han acceptat el càrrec de regidor dient que "acato, prometo i juro la Constitució espanyola". Un cop pronunciada la fórmula que no posa en perill, a priori, la seva validesa, els anticapitalistes han afegit que "com no he d'acatar, jurar i prometre una Constitució que en (...)" i han desgranat diferents articles com el 16 i 20, entre altres.Un exemple és el discurs de Fernández, qui ha assegurat que els cupaires seguiran lluitant "dempeus i de cara" i "sobretot per acabar amb aquesta Constitució sub...(sic) i injusta i hereva del franquisme".Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Marta Llorens, ha expressat que la Constitució és de "fireta" i "totalment manipulable, més propi de les pitjors dictadures que d'una democràcia". La regidora ha etzibat que "amb el pas del temps, la propagació d'assenyalaments, denúncies i condemnes es normalitza i no es fa res més que propiciar una visió esperpèntica i un futur gens esperançador per als nostres drets les nostres llibertats".Llorens ha acabat la seva intervenció dient que "ja ho deia un dels personatges de Shakespeare, Macbeth: Les coses que comencen malament només es fortifiquen amb el mal".Els anticapitalistes han reaccionat d'aquesta manera a la sentència del TSJC que anul·lava l'anterior ple d'investidura de Pellicer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor