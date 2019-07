Cristina Solias (RAC1) acompanyarà Ricard Ustrell al nou programa dels migdies de TV3

Continua el degoteig de noms que conformaran el nou programa dels migdies de TV3. Segons ha pogut saber, la periodista Cristina Solias, fins ara a RAC1, també s'incorporarà al projecte capitanejat per Ricard Ustrell, que s'estrenarà just després de les vacances d'estiu. El seu rol concret està encara per definir, però serà una de les cares rellevants en pantalla. Tot i el salt a TV3, Solias es manté com la presentadora de la versió d'estiu del No ho sé, el magazín d'actualitat dels vespres a l'emissora del Grup Godó.La periodista fa vuit anys que treballa a RAC1, on ha format part dels programes insígnia, com El Món a RAC1 o el Versió RAC1, i ha sigut integrant de la redacció d'informatius. A part d'exercir de redactora i editora, ha estat enviada especial a diversos països per seguir notícies d'abast internacional com el Brexit, els atemptats a París o la guerra d'Ucraïna. Com a freelance ha cobert conflictes bèl·lics com la caiguda d'Estat Islàmic a Líbia i Síria. Solias també és articulista de NacióDigital El nom de Solias, que s'ha conegut pocs dies després que aquest mateix diari avancés la incorporació al programa del cap de Política i el delegat a Madrid del Diari Ara , se suma a un equip de més d'una desena de persones que ja està pràcticament tancat. Ustrell i Xavi Rossinyol, els codirectors del projecte, han pescat perfils de diversos mitjans -a part de RAC1 i l'Ara també han incorporat periodistes de TVE i la SER- i han completat l'equip amb cares joves provinents d'un càsting que es va tancar la setmana passada.El programa que treballen TV3 i la productora La Manchester pretén ser d'actualitat, proper, molt a peu al carrer i sense tertúlies - sí que hi haurà, però, "espais de conversa" - i vol anar més enllà de la política. Un dels elements més innovadors amb els quals es trobaran els espectadors serà el plató, que ha estat dissenyat com si es tractés d'una sitcom, amb diversos espais que simularien un pis.

