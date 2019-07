El mapa interactiu de la repressió de l'1-O

L’Oficina dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat ha publicat una cartografia de la repressió viscuda a Catalunya des que es va iniciar el procés per al referèndum. Es tracta d’un mapa interactiu que recull imatges i vídeos per ubicar en el temps i en l’espai la repressió, abans, durant i després de l'1-O. El podeu consultar aquí. La cartografia és una eina que parteix de 490 punts que s’aniran actualitzant en català, castellà i anglès. A través d'un comunicat, l'Oficina de Drets Civils i Polítics ha explicat que per tal d'elaborar aquest mapa s'ha fet una cerca documental i audiovisual per tal de situar la repressió sobre el mapa i fer que sigui visual i accessible per a tothom.Els punts distribuïts arreu de la geografia catalana coincideixen amb diversos fets que s’han caracteritzat per afectar a un, diversos o tots els drets inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Oficina: vida i integritat física i moral, llibertat d’expressió, manifestació, participació política, procés just.L'Oficina també publica un document de balanç amb dades concretes sobre la repressió. Així per exemple consta que 1.083 persones van ser ateses de l’1 al 4 d’octubre del 2017, segons dades de la xarxa sanitària. La distribució va ser d’un 68% homes i un 32% dones d’entre 40 i 65 anys majoritàriament.En concret, el mateix 1 d'octubre es van realitzar 1.066 assistències sanitàries, amb 1.221 diagnòstics, dels quals 1.143 van ser traumatismes (34, cranioencefàlics); 2 conjuntivitis per gas pebre; i 76 trastorns d’impacte emocional. Dels 712 alcaldes de l’Associació de Municipis per la Independència, 78 van ser investigats, amb 62 arxius (a 14 de març de 2019) i 16 en tràmit.Així mateix, s’apunta que les càrregues policials han donat lloc a 27 peces separades, al jutjat número 7 de Barcelona, per violència policial durant l’1 d’octubre del 2017; i que 22 jutjats més han mantingut obertes diligències per violència policial al territori, fora de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, només a Sant Carles de la Ràpita es van produir 85 denúncies per violència policial.

