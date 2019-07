El Consell per la República i l'ANC recorreran al TJUE el rebuig de la iniciativa ciutadana contra Espanya

El Consell per la República i l'ANC recorreran davant de la justícia europea la decisió de la Comissió Europea de rebutjar la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) que pretenia que se sancionés Espanya. Segons han confirmat a l'ACN després de conèixer la decisió, les entitats analitzaran els motius pels quals s'ha declarat inadmissible la iniciativa i recorreran davant del Tribunal de Luxemburg.Durant la presentació de la ICE a principis de maig, les entitats ja van apuntar que farien aquest pas si es donava l'escenari de rebuig. Tant el Consell per la República com l'ANC van presentar llavors una iniciativa perquè s'activi l'article 7 dels tractats europeus, que preveu un mecanisme per suspendre els drets a vot d'un estat membre de la Unió Europea que posi en risc l'estat de dret.Aquest dimecres, però, Brussel·les ha anunciat que la petició és inadmissible, ja que "no convida" l'executiu comunitari a fer una proposta per fer una acció legislativa, "l'únic objectiu" que pot tenir una ICE.El registre d'una iniciativa per part de la Comissió és el primer filtre necessari per començar a promoure la recollida de firmes en suport de la iniciativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor