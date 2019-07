El nou president del Parlament Europeu reivindica el diàleg: «La meva porta està sempre oberta»

El nou president del Parlament Europeu, l'italià David-Maria Sassoli, ha assegurat aquest dimecres que la seva porta "està sempre oberta" pel diàleg. En resposta a una pregunta sobre les diverses crisis que pot haver d'afrontar la nova legislatura en què es mencionava explícitament la situació dels eurodiputats independentistes catalans i el Brexit, Sassoli ha apostat per "buscar solucions als problemes tots junts". "El president del Parlament ha de dialogar amb tothom", ha afirmat."Tot el que em coneix sap que sóc un home de diàleg, la meva porta està sempre oberta", ha reiterat. Precisament aquest dimecres la líder dels Verds, Ska Keller, li ha demanat que revisi la situació d'Oriol Junqueras.Sobre els eurodiputats britànics partidaris del Brexit que van donar l'esquena a l'himne europeu, ha dit que lamentava el gest i ha demanat "respecte" per l'himne europeu i les banderes.En una roda de premsa prèvia a aquestes declaracions, Sassoli també s'ha mostrat partidari de tenir les portes obertes per ONGs com Pro Activa Open Arms, que aquest dimecres s'ha manifestat a la cambra per defensar els rescats al mar. "El diàleg entre el Parlament Europeu i les ONGs ha de ser constant i normal", ha afirmat. Segons Sassoli, l'Eurocambra és "el parlament dels ciutadans" i la "casa de la democràcia europea".El nou president també ha dit que cal "millorar" el sistema per decidir els càrrecs a la UE, i ha defensat que ell "és l'home del Parlament, no del Consell Europeu". Sassoli ha admès el fracàs del model dels spitzenkandidaten, pel qual cada partit europeu nominava un candidat a la presidència de la CE i el que comandés majoria a la cambra assumia el càrrec. "Durant la legislatura caldrà veure si es pot debatre com millorar els mecanismes democràtics a Europa", ha afirmat.Preguntat sobre si creu que la cambra aprovarà el paquet de càrrecs pactat pels estats membres –amb l'alemanya Ursula von der Leyen com a candidata a la presidència de la Comissió- Sassoli ha dit que caldrà que tothom pugui debatre. "Si volem elevar el nivell de democràcia, les solucions les trobarem amb converses, comparant visions i garantiré que sigui així", ha afirmat.

