PSC i JxCat tanquen un acord al Consell Comarcal del Garraf un any després de trencar l'anterior

El PSC i Junts per Catalunya governaran junts al Consell Comarcal del Garraf. Les dues formacions han anunciat aquest dimecres un pacte de govern amb el qual es repartiran la presidència amb dos anys per a cada partit. En l'inici del mandat, al capdavant de l'ens hi haurà l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido (PSC), mentre que la segona meitat l'encapçalarà la cap de files postconvergent a Sitges, Mònica Gallardo.La legislatura anterior els dos partits també van signar un pacte de govern comarcal, aleshores liderat per CiU. Els nacionalistes, però, van donar-lo per trencat ara fa poc més d'un any retraient al PSC el seu suport al Senat per aplicar l'article 155 de la Constitució.En un comunicat emès aquest dimecres, els dos partits defensen la reedició del pacte assegurant que la intenció és "centrar-se a respondre a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de la comarca del Garraf". "Amb aquest acord, les dues formacions polítiques fomenten, des de la transversalitat i el respecte a les diferències ideològiques, l'objectiu comú de governar amb rigor i estabilitat", afegeixen.Del resultat de les darreres eleccions municipals, el PSC es va situar com a força capdavantera al Garraf, amb 11 dels 33 membres del Consell Comarcal. Per la seva part, Junts per Catalunya va perdre el lideratge que havia obtingut CiU el 2015 i es va quedar amb 6 representants. D'aquesta manera, l'acord que ara han signat les dues formacions garanteix la majoria absoluta justa al ple comarcal.Pel que fa a la Diputació de Barcelona, al Garraf li correspon un únic diputat provincial que aquesta legislatura recau en el PSC, en haver estat en el partit més votat al conjunt de la comarca. El càrrec l'ocuparà Juan Luis Ruiz, cap de files dels socialistes a Vilanova i la Geltrú i vencedor de les eleccions municipals a la ciutat, si bé exerceix de cap de l'oposició arran d'un pacte entre ERC, JxCat i Capgirem-CUP per desbancar-lo de l'alcaldia.

