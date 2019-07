Un detingut i dos denunciats per fer tocaments i assetjar noies durant les festes d'Arbúcies

Un detingut i dos denunciats per fer tocaments i assetjar noies durant les darreres festes de les Enramades d'Arbúcies (la Selva) . La Policia Local de la població va enxampar el primer dels sospitosos in fraganti quan abusava d'una menor d'edat i el van arrestar. Els altres casos estan en vies d'investigació tot i que els agents ja tenen identificats els suposats autors.L'ajuntament de la població ha posat en marxa un protocol per lluitar contra la violència de gènere i els delictes contra la llibertat sexual i ha decidit personar-se com a acusació en totes les denúncies que hi hagi.Segons detalla el tinent d'alcalde Jaume Salmeron, dimarts mateix van sol·licitar exercir l'acusació al jutjat de Santa Coloma de Farners que instrueix el primer dels casos. "Estarem al costat de les víctimes i plantant cara als agressors", ha dit Salmeron.Les àrees d'Igualtat i Atenció a les Persones de l'Ajuntament d'Arbúcies han tancat aquesta setmana el protocol d'actuació davant les denúncies que presentin veïnes de la població per delictes contra la llibertat sexual o per casos de violència de gènere. El protocol estableix l'acompanyament a les víctimes i una de les principals decisions de l'equip de govern és personar-se com a acusació per evitar que els casos quedin impunes.Segons explica Salmeron, aquest dimarts mateix ja han mogut fitxa per exercir l'acusació contra un detingut durant les festes de les Enramades que van tenir lloc a finals de juny per fer tocaments a una menor d'edat. La Policia Local el va atrapar in fraganti i el va detenir.A més, Policia Local i Mossos tenen obertes dues investigacions més arran de denúncies presentades per víctimes i ja tenen identificats els sospitosos. El tinent d'alcalde detalla que, sempre que la víctima els autoritzi, es personaran com a acusació.Jaume Salmeron subratlla que l'objectiu és que l'ajuntament utilitzi totes les eines al seu abast per demostrar la "tolerància zero" cap a aquestes conductes. "L'Ajuntament vol fer un pas més per eradicar aquestes conductes al municipi, estarem al costat de la víctima i plantant cara a l'agressor", ha explicat el tinent d'alcalde.Aquest protocol d'actuació és extensiu a persones del col·lectiu LGTBI que per la seva orientació sexual pateixi assetjament o violència. L'equip assegura que seran "implacables amb conductes discriminatòries, agressives o coactives per raó de gènere o orientació sexual".Salmeron subratlla que van començar a treballar en el protocol fa mig any i que l'aplicaran amb rigor i determinació, sobretot per detectar qualsevol cas durant les festes de la població. El consistori està preparant i coordinant la presència de diferents punts liles, espais de denúncia i assessorament davant possibles assetjaments o agressions dins el recinte de barraques per la propera Festa Major a finals de juliol.

