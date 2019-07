Un familiar de la menor presumptament violada a Manresa intenta agredir un dels acusats

Un familiar de la menor de Manresa ha intentat agredir un dels acusats d'agredir-la sexualment quan aquest sortia de l'edifici de l'Audiència de Barcelona . Aquest dimecres estava prevista la declaració de la víctima en la segona sessió del judici, però la vista s'ha acabat suspenent per un problema familiar d'un dels advocats, tal i com ha avançat NacióDigital El familiar de la menor es trobava fora de l'edifici i, quan ha vist sortir un dels acusats, que anava tapat amb una peça de roba, s'hi ha abraonat amb la intenció d'agredir-lo. Un grup d'agents dels Mossos d'Esquadra, però, han impedit que s'hi acostés i l'han retingut fins que l'acusat ha marxat corrent i s'ha rebaixat la tensió.El judici va començar aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona amb sis acusats d'abusar sexualment una menor a Manresa el 2016. Tots sis van negar haver mantingut relacions amb ella i alguns d'ells fins i tot van afirmar que no la coneixien.Després de la suspensió de la sessió d'aquest dimecres, es preveu que el judici continuï dijous amb la compareixença de perits, i que la declaració de la víctima se celebri dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor