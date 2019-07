L'Audiència Nacional confirma l'absolució de Sandro Rosell

L'Audiència Nacional ha confirmat l'absolució de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell , en rebutjar el recurs que hi havia interposat la Fiscalia, en una resolució que ha fet pública aquest dimecres.El tribunal va absoldre Rosell a l'abril, després que aquest estigués 21 mesos en presó provisional, acusat de liderar una organització criminal en relació al fitxatge de Neymar. Tot i els llargs mesos de presó preventiva, Rosell va quedar en llibertat provisional tot just iniaciada la vista oral.La sentència, no obstant, va ser recorreguda per la Fiscalia, que va demanar repetir el judici amb un tribunal diferent , amb l'argument que hi va haver "un error en valoració de la prova". Una pretensió que ara l'Audiència Nacional ha rebutjat.

Resolució que confirma l'absolució de Sandro Rosell by naciodigital on Scribd

