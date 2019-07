Els crítics d'ERC estudien recollir signatures per forçar una consulta interna sobre la investidura de Sánchez

El col·lectiu de militants crítics d'ERC Primer d'Octubre ha demanat una reunió amb la direcció del partit per traslladar-los la petició de celebrar una consulta interna a la militància sobre la posició del partit amb la investidura del candidat del PSOE Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol.Així ho han explicat durant l'acte de presentació del nou corrent a l'Ateneu Barcelonès. Un dels seus membres Enric Pujol ha explicat que instaran l'executiva d'ERC a preguntar a la militància però que, en cas que no ho vulgui fer, estudiaran si impulsen una recollida de signatures per forçar-los a fer-ho. Segons han explicat, compten amb el suport d'una setantena de militants d'ERC d'arreu del territori.Pujol ha dit que els estatuts d'ERC preveuen que es pugui forçar la consulta amb una recollida de signatures d'un 10% de la militància. Això si, ha admès que aquesta qüestió no està del tot desenvolupada al reglament intern i que hi ha poc marge de temps abans de la investidura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor