TV3 manté la graella d'estiu amb nous programes marcats per l'humor i la conversa

TV3 aposta per sis programes nous aquest estiu. La primera estrena serà aquest dijous amb Manual de supervivència, una guia irònica per ajudar a les persones de fora a "sobreviure a Catalunya".I si bé aquest està protagonitzat per un grup de còmics catalans d'origens diversos, la graella tindrà més apostes en clau d'humor, com Lokus Day, amb actors com Xavier Betran o Cesc Casanovas, Tot anirà bé, amb el còmic Oriol Parreño, i Coolhunters, sobre tendències que ens envolten.El meteoròleg Francesc Mauri conversarà amb gent diversa des del cel a Globus sonda, i l'espectador també viatjarà, però en tren, a Pròxima estació, en què descobrirà la vida als ferrocarrils de la Generalitat. Programes com This is art, El divan, Joc de cartes estiu, Res és impossible, Origen Catalunya i Quan s'apaguen els llums estrenaran nova temporada.

