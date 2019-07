El model estatal actual, qüestionat a les Jornades de la UPEC

Les XV Jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) han posat sobre la taula el debat de les propostes independentista, federalista i confederal. Els ponents convocats han estat Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Irla i partidari de l'independentisme; també el catedràtic de Ciència Política de la UAB Joan Botella, a favor del sistema federal; i Gemma Ubasart, doctora en Ciència Política de la UAB i defensora d'un model confederal.Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i actual president de la Fundació Irla, ha defensat l'independentisme com "el mètode per a les revolucions socials". Així, més que un fi, la consecució de la república catalana ha de permetre afrontar "els reptes del canvi de model energètic, del canvi climàtic i la globalització en general", ha explicat.En aquesta línia, Tresserras ha apuntat que des de Catalunya s'està "posant en dubte la inhabilitat del marc espanyol com a marc de referència", i que en la nova forma de fer política "els estats no podran tenir el mateix paper que fins ara". Així, l'exconseller ha defensat un "independentisme que pensa en el futur més que en el passat" i que concep el "país en construcció permanent", que "quan concep la república no ho fa com una conciliació definitiva del país, sinó com l'espai públic en el qual tothom és convidat a col·laborar permanentment".Al seu torn, Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la UAB, ha defensat un model federalista. L'ha definit com "un estat fet d'estats" on "tan estat és la federació com cadascun dels estats membres". Ha apuntat, també, "el respecte a les cultures minoritàries" com a eix central del sistema federal, i ha diferit en l'opinió dels que afirmen que Espanya és un estat quasi federal. Al seu parer, tot i que "les autonomies són importants", "l'Estat no ha canviat" i "les institucions centrals, els cossos funcionarials, el Senat i el Tribunal Constitucional no reflecteixen la realitat social". En aquest sentit, ha sentenciat que no "és només un problema d’estructura, sinó de manca de transparència en finançament", per exemple.Com a propostes, ha explicat que es podrien dur a terme "mesures sense una reforma de la Constitució", introduïdes "per llei com el finançament o la política lingüística”, o bé "l'extensió de la cultura federal" en l'àmbit social. Botella ha sentenciat que "el federalisme és una cosa tan senzilla com el fet de poder sopar junts" i això, segons ell, "és el que fa l'única sortida per avançar en els moments tan complexes en què vivim".La doctora en Ciència Política de la UAB Gemma Ubasart, en la seva idea de crear un model confederal, ha apuntat que per tal de garantir "la plurinacionalitat existent a l'Estat Espanyol" caldria "una reforma de l'article 2 de la Constitució, que parla de la indivisibilitat de la unitat espanyola". Segons Ubasart, "s'haurien de reconèixer els ens sobirans establint mecanismes de bilateralitat".Ubasart ha explicat que "el model autonòmic fa aigües" i que "tancar els ulls davant una realitat que ja s'ha trencat" no resoldrà la situació. L'important, per ella, "és poder transitar cap a un futur productiu" i no continuar en una "situació de paràlisi". Per això, "s'han de posar diferents projectes polítics damunt de la taula", tot i que lamenta que des de les formacions polítiques "fa por per perdre vots".

