El Govern acusa Borrell d'estar avesat a «encendre focs» i crear «conflictes diplomàtics»

La tria de Josep Borrell com a nou responsable de la diplomàcia europea ha estat encaixat amb incomoditat pel Govern de la Generalitat. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha acusat el dirigent de socialista d'estar avesat a "encendre focs per allà on passa" i de crear "conflictes diplomàtics". En tot cas, ha afegit que entendran com a "positiu si segueix posant el conflicte català com un conflicte en l'àmbit europeu" en les seves intervencions lligades al seu nou càrrec.Després de la reunió del Govern aquest dimecres a Manresa, Budó també ha celebrat que hi hagi "diferents veus a Europa" que donin suport al fet que Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras puguin agafar l'acte d'eurodiputats i ha lamentat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no hagi atès les mesures cautelars sol·licitades. Tot i això, ha afegit que era un dels escenaris possibles i que seguiran atents als esdeveniment perquè el tribunal encara ha de resoldre la qüestió de fons.La portaveu del Govern també ha explicat que el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha traslladat al consell executiu que l'acte dels manifestants independentistes a Estrasburg va anar "molt bé i va tenir un ressò internacional important". Ha subratllat que si el president de la Generalitat, Quim Torra, no va assistir-hi va ser per fer-se càrrec de la situació de risc d'incendis a Catalunya. També ha recordat que segueix mantenint contactes amb les formacions sobiranistes per tal de consensuar una unitat d'acció en previsió de la sentència del Tribunal Suprem sobre la causa de l'1-O.Pel que fa als contactes amb el govern de Pedro Sánchez, la portaveu ha recordat que el líder del PSOE no ha respost la carta en la qual Torra sol·licitava una reunió i ha insistit que no es pensen "aixecar de la taula de diàleg". Amb tot, consideren que fins que no es configuri un nou govern, escenari en el qual confien des de l'executiu català, difícilment rebran una resposta.En matèria econòmica, Budó ha explicat que el vicepresident Pere Aragonès ha comunicat que es començarà a treballar ja en els pressupostos del 2020 perquè donen per fet que els del 2019 no s'aprovaran. La portaveu també ha anunciat que els treballadors públics cobraran el 30% dels pagaments pendents de les pagues extres del 2013 durant el segon trimestre del 2019.

