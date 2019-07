VÍDEO INÈDIT Com van quedar els boscos del Bages després del gran incendi de 1994

Especial incendis forestals, juliol 1994

L'incendi que va assolar les comarques del Bages i el Berguedà entre els dies 4 i 8 de juliol del 1994 va deixar un paisatge negre i encendrat. Les 45.000 hectàrees de superfície que les flames van calcinar i van tardar anys a recuperar-se i acolorir-se. Una mostra d'això és aquest vídeo, enregistrat pocs dies després de l'extinció del foc, entre els boscos de Castellnou de Bages i Balsareny, per un veí de la zona, Josep Vilaseca.Era dilluns. A les dotze del migdia. Aquell dia el Bages sobrepassava els 40 graus i rebia, cada cop amb més fermesa, ràfegues de 50 quilòmetres per hora de vent procedent del nord d'Àfrica, molt càlid i sec. La humitat no arribava al 10%. Feia tres dies que Calders –que en aquell moment pertanyia al Bages- havia estat víctima d'un incendi, i només un que als boscos de les Cingles de Bertí havia començat un foc que va arribar fins a Sant Miquel del Fai i va acabar cremant prop de 2.700 hectàrees. El panorama era desolador, però el pitjor encara havia d'arribar. Des de Sant Mateu de Bages, quan el sol ja picava amb força, els veïns van començar a veure una columna de fum provinent de Fonollosa, que se'ls acostava perillosament.No van tenir temps de reaccionar que ja se'l van trobar al damunt. Aquelles flames (que en alguns casos van superar els 30 metres d'alçada) van escampar-se ràpidament i van anar, per una banda, cap al nord pel pendent de la Serra de Castelltallat, i per l'altra, cap a l'est, empesa pel vent de ponent. En el primer cas va propagar-se per Súria, Castelladral i Serrateix, on va unir-se amb el que havia començat pràcticament de manera simultània a Gargallà, al Berguedà. Les flames que van expandir-se cap a l'est van arrasar l'entorn de Callús, Castellnou de Bages, Balsareny i Navàs, fins que van col·lidir amb les de la comarca veïna.El gran incendi, que va allargar-se fins el 8 de juliol, va cremar un 19,8% de la superfície total del Bages i el Berguedà. En la primera comarca va abrasar 15.000 hectàrees; en la segona, 29.900. Comparativament, és com si s'haguessin socarrat 64.286 camps de futbol, l'un darrere l'altre, sense descans, contundentment.

