La Fundació Bofill proposa eliminar la jornada compactada als instituts i reduir el temps de migdia a les escoles

La Fundació Jaume Bofill i la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) proposen eliminar la jornada compactada als instituts de Secundària per garantir que els adolescents dinin a una hora saludable i alhora, per reduir la franja de sis hores de classe seguides que han de fer aquests alumnes cada matí.És una de les idees que recullen les dues entitats en un document que replanteja modificar els horaris en les diferents etapes educatives i provar-ho en un pla pilot els propers cursos. L'informe també recomana reduir el temps del migdia i situar-lo entre les 12 i les 2 a Secundària però també a Primària on aposten per més flexibilitat, més diversificació i més personalització dels horaris a favor del benestar, la salut i el rendiment dels alumnes.

Educació a l'hora - Fundació Bofill by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor