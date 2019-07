Les excepcions i els horaris, aspectes per definir del veto als cotxes contaminants a Barcelona

Les restriccions de trànsit a Barcelona s'enduriran a partir del 2020. Tal com estava previst, a partir de l'any que ve el veto als vehicles contaminants que no disposin del distintiu ambiental de la DGT no serà puntual -només en casos d'episodis de contaminació- sinó permanent els dies feiners, i d'aplicació a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). La zona delimita tota la superfície de la ciutat entre les rondes i ocupa un total de 95 kilòmetres quadrats.La normativa contra el trànsit contaminant s'haurà de plasmar en una nova ordenança. A hores d'ara l'Ajuntament està encarant la recta final del procés participatiu dut a terme amb els veïns. Queden dues sessions pendents i un cop realitzades, a partir del setembre, els grups municipals treballaran en el redactat, que s'haurà d'aprovar al ple municipal. Inicialment la intenció de la nova normativa era traslladar les restriccions que ja es preveuen en el protocol municipal quan es declara un episodi de contaminació per diòxid de nitrogen i que estableix la prohibició de circular als cotxes contaminants els dies feiners de les set del matí a les vuit del vespre.Ara però, el consistori no descarta que els divendres la restricció horària es pugui reduir i aplicar-se fins a les set, per afavorir l'operació sortida de la ciutat, segons ha explicat la tinent d'alcaldia, Janet Sanz. El consistori també està treballant per definir les excepcions que permetran circular cotxes contaminants en aquests horaris en casos puntuals. Més enllà dels vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències i serveis mèdics i funeraris, caldrà abordar els permisos a ciutadans amb vehicles contaminants que sol·licitin particular per necessitats esporàdiques. Tots els vehicles que vulguin circular per la ZBE s'hauran de registrar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.Els vehicles que tindran prohibida la circulació seran els vehicles de gasolina anteriors al 2000 i els dièsel d'abans del 2006, les furgonetes anteriors a l'octubre de 1994 i les motocicletes i ciclomotors anteriors al 2003.El protocol actual, que no s'ha declarat mai, preveu multes de 100 euros, mentre que la nova ordenança anirà acompanyada d'un règim sancionador que definirà les multes en funció de si les infraccions són lleus, greus o molt greus. L'Ajuntament i l'AMB disposaran de càmeres instal·lades a la ZBE per detectar les infraccions.En relació a la no declaració de cap episodi de contaminació per diòxid de nitrogen, des de l'Ajuntament consideren que els llindars establerts per la Unió Europea i que obliguen a activar-lo són massa baixes. El consistori, però, no té competències per modificar-los. En aquest sentit, l'entesa entre administracions pot ser clau i l'Ajuntament de Barcelona va convocar l'Estat i el Govern a una reunió per declarar l'emergència climàtica a Barcelona.Segons el consistori, un 48% dels veïns respiren un aire amb una concentració de diòxid de nitrogen superior als valors recomanats per la UE. En el cas de les partícules en suspensió, aquest percentatge s'eleva fins al 95%.Per Sanz, la nova ordenança s'emmarca en les "mesures valentes" que vol impulsar l'Ajuntament per convertir Barcelona en una "ciutat saludable, on es pugui respirar aire net".La tinent d'alcaldia també ha demanat més implicació d'altres administracions i ha lamentat el desmantellament de Madrid Central a càrrec del PP i Ciutadans. Sanz ha defensat que si la UE ha deixat d'amenaçar l'estat espanyol per incompliments dels límits de contaminació, és per mesures com la impulsada per Manuela Carmena o pels plans que ha presentat Barcelona.Sanz s'ha pronunciat així després que dilluns la Generalitat activés un episodi d'alta contaminació per partícules en suspens en l'aire. La tinent d'alcaldia no ha descartat que durant les pròximes setmanes es pugui produir un nou episodi de pol·lució.

