L’Audiència Nacional confirma que jutjarà Trapero i l’antiga cúpula dels Mossos

L’Audiència Nacional ha rebutjat aquest dimecres el recurs presentat per les defenses de l’exsecretari general d’Interior César Puig i l’exdirector dels Mossos Pere Soler i ha ratificat que és competent per jutjar-los juntament al Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i a la intendent, Teresa Laplana, per delictes de rebel·lió i sedició.En una interlocutòria de quatre planes, els tres magistrats de la sala d’apel·lacions de l’Audiència argumenten que aquest tribunal està especialitzat en "delinqüència grupal organitzada" i “en conseqüència” els delictes de rebel·lió i sedició “són igualment competència de l’Audiència Nacional”.Els magistrats tanquen la porta d’aquesta manera als escrits que les defenses de Puig i Soler van presentar contra la decisió de la pròpia Audiència del 22 de febrer, on aquest tribunal ja es declarava competent per jutjar-los per aquests delictes. Aleshores ho va fer basant-se en el criteri del fiscal,Pedro Rubira, que va qüestionar la “imparcialitat i serenitat” dels tribunals catalans per assumir la causa contra l’excúpula d’Interior, la intendent Laplana i el major Trapero.Les defenses demanaven que el cas passés a un jutjat d’Instrucció de Catalunya o bé a l’Audiència de Barcelona, i van apuntar que el fet de jutjar-los a l’Audiència Nacional es podria interpretar a instàncies europees com “la creació d’un tribunal d’excepció per a un cas concret”. La decisió de l’Audiència és un pas previ a l’inici del judici pels suposats delictes de rebel·lió i sedició en els fets del 20 de setembre del 2018 davant la Conselleria d’Economia i pel referèndum de l’1-O.

