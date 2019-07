L'ICS dona per acomplerts tots els compromisos després de la vaga a l'atenció primària

L'Institut Català de la Salut (ICS) dona per acomplerts tots els compromisos que va prendre amb Metges de Catalunya i la resta de sindicats al novembre, i que van posar fi a les quatre jornades de vaga a l'atenció primària . Aquest dimecres, el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, ha presentat les mesures a curt termini que des de Salut es posen en marxa per reconduir l'atenció primària cap a "la transformació desitjada" d'aquest servei.Distribuïdes en quatre grans blocs, la institució ha traslladat la seva aposta per enfortir el lideratge de l'atenció primària, adaptar els equips a les necessitats assistencials de la població, millorar les condicions laborals i afavorir l'organització autònoma dels equips i el clima laboral.Tal com es va acordar a finals de novembre amb Metges de Catalunya, el compromís de l'ICS era recuperar el 100% de les DPO (els incentius laborals, les pagues per objectius): fins al 2012 es cobrava la totalitat d'aquestes pagues, però la crisi les va eliminar. El compromís de l'ICS era tornar-les a compensar "i així ha estat", ha reivindicat Argimon. En aquest sentit, aquest abril els treballadors que l'havien de percebre han rebut el 75% de les DPO i, segons el director gerent, l'abril del 2020 cobraran la totalitat dels incentius, recuperant-se així les condicions d'abans de la crisi."Hem incrementat en 262 els professionals de medicina de família", ha explicat Argimon, referint-se a un altre dels compromisos que es van acordar amb Metges de Catalunya. Aquests metges suposen un increment de 122 nous facultatius, procedents de residents i altres mesures que han facilitat la contractació de personal. En quan als metges de família, per a l'any 2020 la xifra passarà de 229 a 253; els pediatres, de 30 a 36 i els infermers, de 55 a 60, entre altres.A més, també es compensarà econòmicament els metges que voluntàriament assumeixin un augment del 10% respecte de la seva població assignada. El que ha impulsat l'ICS, doncs, és que els metges que assumeixin un 10% més d'hores de visita se'ls tornarà a pagar per aquestes hores de més, que fins ara no es pagaven. "Malgrat que no es retribuïssin, s'ha d'agrair als 792 professionals -metges de família- que van acceptar l'escreix sense rebre diners a canvi", ha posat de manifest.El que no s'aplicarà serà el fet de fixar un límit màxim de 28 visites diàries per metge, tal com demanaven els sindicats. "Això no entrava a l'acord", ha defensat Argimon, que considera que "el temps de visita és l'adequat". "L'acord era incorporar personal per poder donar atenció de qualitat", ha explicat.Argimon ha explicat que dins del paquet de mesures a curt termini per millorar l'atenció primària també es contemplen un seguit d'iniciatives per millorar les condicions laborals dels facultatius. Entre aquestes, la reducció de les jornades respectant la proporcionalitat assistencial i no assistencial; la reorganització d'equips i torns per facilitar la conciliació, la realització de tasques que no requereixen presencialitat a través del teletreball (al setembre hi haurà 106 professionals, en 42 equips, que el faran servir) i el tancament de centres a les 20 hores.La darrera convocatòria d'oposicions aprovada pel Consell de l'Administració el passat 21 de març declarava que, en total, l'ICS oferiria a concurs 11.707 places, la convocatòria més gran que s'ha fet. Entre aquestes places, 3.301 són per infermeria, 1.588 de cures auxiliars d'infermeria, 1.343 de medicina familiar i 1.304 d'auxiliars administratius, entre altres. Ja s'han celebrat algunes convocatòries d'examen, i l'ICS estima que de cara al 2020 ja estaran incorporats tots els nous facultatius. "Aquesta és una aposta clara per l'estabilització laboral, ja que aproximadament el 90% de la plantilla de la institució estarà estabilitzada", ha dit Argimon. Avui dia, l'ICS compta amb prop de 43.000 treballadors.El CatSalut destinarà 24,9 milions d'euros a la millora de l'equipament de l'atenció primària. D'aquests, 13,6 milions aniran destinats a exercicis per a actuacions de projectes i petites reformes en obres i instal·lacions, mentre que 11,3 milions serviran per als equipaments sanitaris (adquisició d'ecògrafs portàtils, desmatoscops, holters...) als EAP de l'ICS.Històricament l'ICS comptava amb 22 milions d'euros destinats a l'atenció primària per a substitucions. El 2012, en moment àlgid de la crisi, aquesta quantia va retallar-se. No va ser fins al 2017 que es van recuperar 11 milions, i és aquest 2019 quan arriben 11 milions més, assolint així la xifra prèvia a la crisi.Aproximadament 15 anys enrere, les substitucions es feien a través de la contractació de professionals a l'atur o amb feines inestables, "això avui no existeix, ja que no hi ha aquest atur, no existeixen tants pediatres ni metges de família a l'atur". Davant d'això, les substitucions avui dia funciona per "autocobertura": allargant l'horari laboral i cobrint baixes i vacances d'altres companys de l'equip.

