Sánchez farà una nova ronda de contactes la setmana que ve per desencallar la investidura

El secretari general del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, iniciarà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb els líders dels grups majoritaris al Congrés dels Diputats amb la intenció de desencallar la investidura convocada pels dies 22 i 23 de juliol. Fonts socialistes asseguren que el partit vol que es pugui constituir el nou govern espanyol aquest mateix mes i per això confien obtenir el vot favorable d'Unides Podem. "Hi ha bases per posar-nos d'acord", afirmen. També apel·len a la "responsabilitat" del PP i de Cs perquè s'abstinguin i facilitin l'elecció de Sánchez i "un govern progressista i europeista".El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha compromès a revisar la seva posició si el Congrés, tal com pronostica el PSOE, rebutja la investidura de Pedro Sánchez amb un acord de govern de coalició. En un article a La Vanguardia, Iglesias assegura que vol evitar que la investidura es converteixi en una "escenificació fallida".I respecte a la qüestió de Catalunya, que el PSOE també ha situat com a argument per no formar un govern de coalició, Iglesias deixa clar que "assumeix que el seu pes electoral no permet que les seves propostes com a espai polític siguin línies vermelles". Podem, a diferència del PSOE, defensa un referèndum pactat a Catalunya.

