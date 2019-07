Garzón empeny EUiA cap a l'escissió

Garzón ha assistit a la primera assemblea d'Esquerra Unida de Catalunya, marca diferenciada d'EUiA, en la qual es volen aixoplugar els crítics

"És legítim constituir una delegació d'Izquierda Unida a Catalunya, però expressa una incomprensió del que passa a Catalunya", diu la direcció d'EUiA en un comunicat

EUiA viu el pròleg d'una escissió. I Alberto Garzón, líder d'Izquierda Unida (IU), ha mogut fitxa. Ha decidit plantar-se a Catalunya aquest dimecres i intervenir per alinear el seu soci català amb l'estratègia estatal, que passa per tancar files amb els comuns. El seu moviment -impulsar una nova marca que actuï en sintonia amb IU- no ha estat innocu. "Volem recuperar l'organització i la democràcia interna que s'ha carregat Nuet a cops antiestatutaris", diuen els crítics amb el que fins ara havia estat el coordinador d'EUiA, Joan Josep Nuet. "Volen crear una federació d'Izquierda Unida a Catalunya", alerten des de la direcció sobre la jugada de Garzón. Els primers volen seguir vinculats a Catalunya en Comú, els segons tenen un debat obert sobre la continuïtat a la confluència.Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) és un partit autònom, tot i que ha estat sempre la marca catalana agermanada amb IU com en el seu dia ho va estar el PSUC del PCE. Les relacions no han estat mai senzilles, però s'han dinamitat arran de la decisió de Nuet d'impulsar la plataforma Sobiranistes -crítica amb Catalunya en Comú-, que ha forjat una aliança amb ERC a les eleccions espanyoles mentre EUiA seguia presentant-se de la mà dels comuns. La formació de Garzón va donar per trencat el protocol de relacions i ara el que busca és aglutinar els militants crítics amb la direcció, que ha quedat en mans d'un equip afí a Nuet.Garzón ha assistit a allò que s'ha batejat com la primera assemblea d'Esquerra Unida de Catalunya (marca diferenciada d'EUiA). Abans, però, s'ha reunit amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'estratègia de la qual està alineada amb els crítics de Nuet. Fonts que defensen aquest moviment sostenen que no es tracta de crear un nou partit, sinó d'un "paraigües" per organitzar-se i "recuperar" una EUiA que "majoritàriament no vol ser un apèndix d'ERC" sinó seguir a Catalunya en Comú. L'objectiu, asseguren, és accedir a la cúpula a la pròxima assemblea del partit, un conclave previst per després d'unes eventuals eleccions catalanes anticipades a partir de la tardor. Des de l'equip que ha succeït Nuet , però, entenen que el que s'està fent és "construir una delegació" que depengui de Madrid."Cal solucionar una anomalia que ningú podia entendre, i és que el líder d'EUiA es presenti amb ERC", ha dit Garzón a l'assemblea celebrada a Sant Adrià del Besòs, on ha justificat el moviment per superar el "tacticisme" que atribueix a l'actual direcció d'EUiA. Garzón ha reivindicat la "república federal" espanyola és la solució al conflicte català, i no la "retroalimentació" entre blocs i ha defensat que la seva intenció no és crear una "federació d'IU", sinó que el nou instrument sigui "autònom". Algunes de les veus crítiques del partit que hi han participat han estat Joan Mena, portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Núria Lozano i, en primera fila també, l'exlíder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell. "No deixarem que el tacticisme d'una minoria jugui amb la tradició política que representem. No vam néixer per estar al servei de la socialdemocràcia catalana", ha dit Mena."És legítim constituir una delegació d'Izquierda Unida a Catalunya, però expressa una incomprensió del que passa a Catalunya, que Catalunya és un subjecte polític, i que les propostes polítiques per a Catalunya s'han de debatre i elaborar a Catalunya", ha expressat l'actual direcció a través d'un comunicat. En aquest mateix text, recorden que hi ha una part de l'organització que "mai ha acceptat" la posició estratègica que es va fixar a la conferència política del 2013, que establia la "necessitat d'obrir un procés constituent a Catalunya, així com d'establir aliances entre federalistes, sobiranistes i independentistes per avançar cap a la República Catalana lliurement federada". Una posició política, recorden, que va ser ratificada per l'assemblea del 2016, en la qual alguns dels dirigents ara crítics es van presentar en la candidatura de Nuet.La direcció argumenta que una part d'EUiA que entén com a minoritària no ha acceptat aquest posicionament i vol "enfrontar Izquierda Unida amb EUiA" i interpreten que els participants del moviment amb Garzón han decidit integrar-se a la formació estatal i trencar amb el partit català. Insisteixen que en tota la presa de decisions s'ha "actuat amb escrupolós respecte" per les normes internes i que així ho ha avalat la comissió de garanties del partit.Els crítics, però, denuncien que no s'hagi decidit en cap òrgan que Nuet anés a la llista d'ERC, que aquest no dimitís abans de les eleccions espanyoles i que s'hagi expulsat sense possibilitat d'explicar-se fins a 18 membres del consell nacional per "alterar les majories". Així, asseguren, els afins a Nuet van aconseguir guanyar la votació del 14 de juny per encarregar-se del lideratge d'EUiA. La cúpula, assenyalen, és "il·legítima". L'actual direcció respon, però, que aquestes persones van ser destituïdes per "absències reiterades", que el moviment va ser avalat de forma unànime per la comissió de garanties, formada per membres de totes les sensibilitats d'EUiA, i que, dels 93 membres del consell nacional, 53 van votar a favor de la gestora que ara comanda la formació. Per contra, els crítics asseguren ser majoria tant en aquest òrgan com a les bases.Tot plegat, un símptoma més de la crisi que travessa l'espai dels comuns després del descens electoral tant a les eleccions espanyoles com a les eleccions municipals, malgrat haver aconseguit retenir l'alcaldia de Barcelona de la mà del PSC i els vots de Manuel Valls. De fet, Catalunya en Comú s'ha vist abocada a precipitar la renovació de la seva direcció la pròxima tardor i a repensar la seva estratègia. Especialment de cara a unes eleccions catalanes que suposarà un nou test d'estrès per a l'espai.

