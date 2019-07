Borrell no preveu bloquejar el procés com a cap de la diplomàcia europea perquè és un «problema intern»

"Sembla que el president del govern en funcions i els membres del partit socialista han dit per activa i per passiva que no veuen un govern de coalició", ha explicat @JosepBorrellF en referència a la investidura de @sanchezcastejon #AquíBorrell pic.twitter.com/BjesHptlGe — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) July 3, 2019

El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, assegura que com a cap de al diplomàcia europea no tindrà més força per intentar bloquejar la internacionalització del procés perquè és un càrrec que no s'ocupa dels "problemes interns" dels països.En una entrevista a Ser Catalunya, Borrell ha defensat que va renunciar a ser eurodiputat per no deixar vacant el ministeri d'Exteriors, ja que en estar en funcions no se'l podia substituir. A més, ha argumentat que hagués suposat marxar de vacances tenint en compte que el Parlament Europeu tancarà en uns dies. Però, segons ha dit, aquesta decisió no excloïa que pogués ser proposat per a una funció executiva, com ha acabat passant.Borrell ha recordat que és incompatible ser ministre amb ser eurodiputat però que, en canvi, per ser membre de l'executiu europeu no cal ser eurodiputat. I ha defensat que no podia deixar vacant el ministeri "per no sé quan temps" i anar-se'n de vacances tenint en compte que el Parlament Europeu tanca per vacances en 10 dies. "Sembla que hi ha gent que no vol entendre les coses. Això no tancava la porta perquè per ser membre de l'executiu no cal ser eurodiputat", ha afegit.Pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez, Borrell ha recordat que tant Sánchez com portaveus del PSOE "autoritzats" han dit "per activa i per passiva" que no veuen un govern de coalició. Borrell assegura que entén les raons per les quals el president del govern espanyol pensa que és millor no tenir un govern de coalició i ha posat com a exemples els governs socialistes en minoria de Portugal i Dinamarca que "funcionen perfectament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor