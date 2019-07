Open Arms denuncia que el govern espanyol els amenaça amb multes de fins a 900.000 euros si fan rescats

Proactiva Open Arms denuncia que el govern espanyol els "amenaça" amb multes d’entre 300.000 i 900.000 euros si rescaten migrants a la deriva al Mediterrani. Així ho ha afirmat des de l’Eurocambra aquest dimecres Anabel Montes, cap de missió de l’ONG, lamentant que hagin de triar entre "ser còmplices" de les morts al Mediterrani o "pagar una multa".Segons ha explicat Montes, el govern espanyol ha advertit l’organització de possibles sancions per "infraccions" contra la seguretat marítima si rescaten persones al mar. "No podem anar a fer una recerca activa", ha criticat en roda de premsa recordant que "qualsevol vaixell té l’obligació moral i legal d’assitir embarcacions en perill".Al gener, l'executiu espanyol ja va denegar el permís de sortida al vaixell de l'ONG per a missions de rescat, que va romandre a port uns tres mesos. Posteriorment va obtenir permís de sortida, però sense permís per rescatar persones . Una limitació que el vaixell va ignorar aquest diumenge

