L'Audiència de Barcelona manté en llibertat els sospitosos de la violació múltiple de Sabadell

L'Audiència Provincial de Barcelona ha emès dues resolucions amb què manté en llibertat provisional als sospitosos d'haver participat en l' agressió sexual múltiple a una jove de Sabadell el passat mes de febrer. De la mateixa manera, també considera que no cal una ordre d'allunyament respecte la víctima.En aquest sentit, l'Audiència Provincial desestima els recursos de l'advocat de l'acusació i confirma les decisions del titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de la capital vallesana. En l'escrit, considera que el magistrat ha fet una interpretació adequada de les exigències de la llei i que no es donen elements, respecte dels investigats en llibertat que discuteix l'advocat de l'acusació, que justificaria l'adopció de la mesura de presó.També desestima els recursos de l'advocat de l'acusació contra la decisió del magistrat instructor de no incloure l'allunyament entre les mesures cautelars que ha adoptat sobre els investigats, que a dia d'avui són la retirada de passaport, la prohibició de sortir del país, i l'obligació de personar-se setmanal davant l'autoritat judicial. L'Audiència confirma la decisió del magistrat instructor i comparteix amb ell que no correspon adoptar la mesura demanda per l'advocat de l'acusació perquè no es donen les exigències de la llei per afegir aquesta mesura de control.A banda, la investigació és manté oberta, donat que la causa s'ha declarat complexa.

