La UPEC enceta una nova edició centrada en la lluita contra la ultradreta

“Estem normalitzant el bloqueig institucional i això produeix un increment de l’escletxa social i la pobresa”. Això ha proclamat Javier Pacheco, secretari general de CCOO a la sessió inaugural de les XV Jornades de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya . Pacheco també ha instat a "articular la capacitat de recuperar la iniciativa institucional i política, que no s’està traslladant de manera matemàtia a la governabilitat de l’esquerra"."Una cosa que juga a favor", ha explicat, "és l’estridència amb la qual ha entrat Vox al panorama polític", fet que "està recuperant la consciència de lluitar contra l’ultradreta". La millor manera de fer-ho, segons Pacheco, "és posant-se d’acord amb la construcció d’un contracte social al país". Així mateix, també ha recalcat l’actual "impuls del feminisme, que comença a mobilitzar els carrers amb les noves generacions" i la necessitat d’implementar un "projecte alternatiu amb el ple desplegament de les llibertats i on la justícia social sigui una realitat".En la inauguració també hi ha participat Camil Ros, secretari general de la UGT , que ha insistit en la necessitat de crear aliances en què hi hagi governs d’esquerres: "Només des de l’esquerra es podrà trobar una resposta social, política i democràtica a la situació que vivim a Catalunya", ha explicat.Ros ha plantejat el debat del repartiment del treball. Ha defensat "reduir els elements d’explotació laboral i repartir llocs de treball perquè la gent es pugui jubilar a una edat digna i al seu lloc hi hagi una persona de mitjana edat que trobi" un espai on pugui guanyar "un salari digne". En aquesta línia, ha assenyalat una diferència que hi ha en l’actualitat respecte al 2007. "Llavors podies treballar i per molt precària que fos la situació arribaves a final de mes i podies pagar-te l’habitatge i no et feien fora; ara tenir habitatge no et garanteix que puguis continuar vivint-hi ni el treball et garanteix una vida digna", ha exposat.Al seu torn, el diputat Delegat de Cultura, Oriol Lladó, ha lamentat que "en l’àmbit internacional els fonaments de la Unió Europea" no se sap resoldre els problemes sorgits alguns països europeus que no troben respostes dins dels espais territorials tradicionals. A més, també ha destacat que la comunitat internacional "no sap trobar solucions efectives a la tragèdia dels refugiats". En aquest sentit, també ha destacat "un racisme latent que ha estat interioritzat per una part de la societat" i n’ha ficat com a exemple "la criminalització de tot un col·lectiu de menors estrangers desprotegits".Joan Subirats, Primer Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació i Participació, ha ressaltat, sobretot, l’obligatorietat "d’incorporar el reconeixement de la diversitat" a la igualtat. Des d’aquest punt de vista, "l’esquerra es troba amb la dificultat que el debat identitari no separi ni fragmenti, sinó que permeti generar nous vincles i treballar sobre els drets", ha explicat. Ho ha contraposat a l’extrema dreta europea, "que treballa sobre elements identitaris per trencar". Davant d’això, ha reclamat "construir el reconeixement i la dignitat des de posicions progressistes".Per acabar, Jordi Serrano, rector de la UPEC, s’ha centrat en el judici al procés. Ha posat en dubte l’existència d’una "separació de poders" a l’Estat espanyol i ha adjectivat com a "impresentable" la situació "a la qual s’ha arribat". "La justícia, en un 99% funciona correctament, però hi ha una cúpula judicial segrestada pel Partit Popular", ha apuntat. Finalment, també ha instat a l'amnistia o a "una reforma del codi penal per no tenir presos polítics ni exiliats". "És trist, però no hi haurà govern d’esquerres mentre hi hagi presos i exiliats", ha sentenciat.

