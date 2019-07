El judici de «la Manada» de Manresa, ajornat

La segona sessió del judici de l'anomenada "Manada" de Manresa s'ha ajornat. Segons fonts del cas, un dels magistrats s'ha excusat per motius personals. Per avui estava prevista la declaració de la víctima, una menor de 14 anys, així com de diversos testimonis del cas.Els sis acusats de violar una menor de 14 anys a Manresa l'hivern de 2016 van negar ahir haver mantingut relacions amb ella. En la primera sessió del judici, celebrada dimarts al matí a l'Audiència Provincial de Barcelona, n'hi ha que fins i tot van negar que la coneixien.BAMC., per qui l'acusació particular i la fiscalia demana una de les penes majors i qui, segons l'escrit d'acusació, hauria estat el primer a penetrar a la menor i suggerir fer el mateix a la resta, fins i tot ha assegurat que la menor se li havia insinuat en diverses ocasions i "sempre l'havia rebutjat". A les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima, només s'han trobat fluid d'un dels processats, que és qui ha estat més temps en presó preventiva.En la primera de les tres sessions de judici, els set acusats del cas van reconèixer que van ser a la festa on, segons va denunciar la víctima, s'hauria produït la violació múltiple. Segons l'escrit de la fiscalia, la menor es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues quan un dels acusats, BAMC, se la va endur a una caseta annexa d'on estava la resta i la va penetrar. Al cap d'una estona va anar a buscar a la resta d’acusats i, adreçant-se a un d'ells, li va dir "et toca a tu, quinze minuts cadascun". Tots ells la van penetrar i, dos d'ells, a posteriori, van abusar de nou. Hi ha una setena persona acusada per a qui el ministeri públic no l’imputa l’abús sexual sinó un delicte d'omissió del deure d'impedir-ho, ja que no l'hauria penetrat però es va quedar mirant mentre es masturbava.Durant la seva declaració, BAMC va dir que coneixia la víctima perquè era la parella d'un amic i que ella sí que se li havia insinuat però sempre "l'havia rebutjat". Va negar haver mantingut relacions sexuals amb ella i que, malgrat sí que va reconèixer que la jove havia begut, va dir que "estava bé". Va explicar que va escoltar a una amiga de la víctima dient que l'estaven violant però que quan hi va anar la va veure a terra, a l'exterior, mentre que alguns l'insultaven. “Li vaig oferir que entrés a la casa però no va voler”, va dir.BAMC va assegurar que va saber de la denuncia dies després per la mateixa amiga de la víctima i que aquesta el va telefonar per disculpar-se i dir-li que ja no podia treure la denuncia.Segons van explicar tots els acusats, es van quedar a la zona de la festa i, en cap cas, van anar a l'edifici annex on s'hauria produït la presumpta violació. L’acusat Y.J.C va reconèixer que una amiga d'ella va demanar-li ajuda perquè a la menor li passava alguna cosa. Va arribar a la porta però, en obrir ella i veure-la bé, va marxar. Va explicar, però, que va escoltar durant la festa a dos amics de la menor, no imputats, que sortint de la caseta on teòricament estava la víctima haurien dit "ja me l'he tirat".Quatre dels acusats van estar 11 mesos en presó preventiva per aquests fets. DDRL va ser qui va estar més, 20 mesos. Es tracta de l’únic dels investigats del qual es va trobar restes de fluids en les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima. DDRL ha assegurat que es tracta d'un "error". "Es devia asseure a prop o alguna cosa, no ho entenc", ha afegit. L'acusat ha insistit en el fet que no va mantenir relacions amb la menor. No està clar, però, que els pèrits que va realitzar estudi d'ADN puguin testificar en el judici per un error de forma.Tots els acusats van negar que, com recull l'escrit de fiscalia, MATR exhibís una pistola de fogueig i amenaces als presents a la festa amb què, si parlaven, "tindrien problemes". No obstant això, tots van reiterar que a banda d'haver begut i, en algun cas, fumat marihuana, no hi havia il·luminació a l'indret i que, amb prou feines, podien veure a la persona que tenien al costat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor