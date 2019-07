Tardà creu que les eleccions són «imprescindibles» després de la sentència de l'1-O

L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà creu que les eleccions al Parlament són "indefugibles" i "imprescindibles" després de la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l'1-O. En un article que publica aquest dimecres El Periódico, Tardà assenyala que amb la sentència apareixeran "altres escenaris" com la reclamació immediata d'amnistia per part dels partits independentistes i no independentistes.En l'article, Tardà augura que la solució serà un referèndum, com a culminació d'un procés de diàleg, que defugi d'un sí o un no a la independència "per donar cabuda al sí a la proposta espanyola avalada pels partits catalans constitucionalistes i al sí a la independència".En aquesta línia, Tardà insisteix que "cap solució no podrà ser assumida com a tal si exclou la meitat dels catalans". Segons l'exdiputat dels republicans, Catalunya no és una societat fracturada, com diu el líder de Cs, Albert Rivera, però sí que admet que està tensionada."Ara cal que els polítics abandonin les trinxeres, que els partits constitucionalistes assumeixin la càrrega de defensar la incorporació dels drets dels catalans independentistes en la solució, i els independentistes la de garantir-hi la incorporació dels drets dels compatriotes autonomistes/federalistes", ha defensat.

