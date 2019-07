Joan Talarn serà el president de la Diputació de Lleida

ERC té previst proposar l'alcalde de Bellvís (Pla d'Urgell), Joan Talarn, com a nou president de la Diputació de Lleida en el decurs d'una reunió extraordinària de l'Executiva Regional que se celebrarà aquest dimecres al vespre. Fonts del partit han assegurat a l'ACN que Talarn serà l'escollit per presidir la corporació els propers quatre anys i per tant quedaria descartada l'altra candidata que havia sonat, l'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufiach.Les mateixes fonts també han indicat que la setmana que ves es podria tancar el pacte de govern amb JxCat que deixaria la distribució de les àrees de govern de l'ens en un 60% per als republicans i un 40% per a Junts.Des d'ERC es valora que Talarn compti amb experiència com a diputat a la Diputació de Lleida i també un perfil dialogant i negociador per poder comandar un govern compartit amb JxCat.Després que ERC i JxCat hagin tancat acords de govern a les diputacions de Tarragona i Girona, està previst que la setmana que ve arribi el de la Diputació de Lleida. A falta de tancar els darrers serrells, tot apunta que la distribució d'àrees de govern es farà en un 60% per ERC, que compta amb 11 diputats i un 40% per a JxCat, que té 9 diputats. Fonts de JxCat consultades per l'ACN també han confirmat que les negociacions amb ERC van pel bon camí i també han corroborat aquesta xifra de representativitat dels partits en les àrees de govern. Segons JxCat el pacte amb ERC s'emmarca en un àmbit de pacte nacional de les forces independentistes per aconseguir la governabilitat de les diputacions.Tot i que ERC podria governar amb minoria s'aposta per fer un pacte amb JxCat per assegurar un govern fort al capdavant de la Diputació i la possibilitat de pactar amb el PSC va quedar descartada des d'un bon principi. El ple de constitució de la nova Diputació de Lleida serà el dijous 11 o el divendres 12 de juliol.La reunió extraordinària de l'executiva de la federació regional d'ERC d'aquest dimecres al vespre també té previst abordar el relleu de Joan Santacana com a director dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Família. Santacana va guanyar les eleccions municipals a Cervera però un pacte entre JxCat, PSC i SiF l'ha deixat fora de l'alcaldia.Fonts republicanes han assenyalat que el relleu està motivat perquè Santacana es pugui dedicar al cent per cent a la capital de la Segarra i aconseguir l'alcaldia amb plenes garanties d'aquí a quatre anys.

