Concentració de suport a la víctima de la Manada de Manresa

Tres-centes persones es manifesten contra la violació en grup a una menor a Manresa pic.twitter.com/VDyppezzi4 — NacióManresa (@naciomanresa) July 2, 2019

La concentració convocada pels col·lectius feministes Acció Lila i Aamas de rebuig a la violació que va patir una menor de 14 anys a mans de sis homes ara fa dos anys i mig ha tallat durant bmés d'un quart d'hora un dels principals nusos viaris de Manresa aquest dimarts al vespre.Entre crits contra el patriarcat, "No vull ser valenta, vull ser lliure", "Contra el patriarcat, acció directa" i contra la decisió de fiscalia de basar l'acusació contra els jutjats com un abús i no com una agressió sexual, "No és abús, és violació", la marxa ha recorregut 50 metres des de la plaça Sant Domènec i s'ha plantat a la cruïlla entre la Muralla de Sant Domènec i la carretera Cardona i s'han assegut a terra. Unes tres-centes dones, amb comptats homes, han participat en l'acció.Aquest fet ha obligat la Policia Local a tallar les vies que donaven accés a aquest punt i a desviar els vehicles que arribaven per la carretera de Vic, la carretera de Cardona i la Muralla de Sant Francesc cap a vies alternatives.Representants dels col·lectius convocants han llegit un manifest en que han criticat que la fiscalia acusi els violadors per un delicte d'abús en comptes d'agressió, i han posat sobre la taula que aquestes agressions són la conseqüència del model patriarcal que impera a la nostra societat.Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 29 d'octubre de 2016 sis homes van penetrar vaginalment, un rere l'altre, una menor de 14 anys en una fàbrica abandonada de Manresa . Dos d'ells també van penetrar-la de forma bucal. Malgrat això, la fiscalia basa la seva acusació en un presumpte delicte d'abús sexual i no d'agressió sexual -violació-. El judici ha començat aquest dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona

