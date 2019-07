Un cadàver cau del cel i gairebé provoca una mort a Londres

Tragèdia en un avió de Kenya Airways que feia el trajecte des de Nairobi a Londres. Un jove es va amagar a la bodega per intentar arribar al Regne Unit però a causa de les baixes temperatures en aquest espai de l'aeronau, que poden arribar a 60 graus sota zero, va morir congelat.Tal com ha explicat The Independent , el cadàver de l'home es trobava col·locat de tal manera que quan es va obrir el tren d'aterratge va caure. L'avió volava a uns 1.000 metres d'alçada i el cos, convertit en un bloc de gel, va caure a pocs centímetres d'un home que prenia el sol al jardi d'una casa d'un barri residencial del sud de Londres.Concretament, el cadàver va caure a 90 centímetres de distància de John Baldock, un programador informàtic de 20 anys. El cop contra el terra va provocar un petit cràter, tal com han informat mitjans locals.

