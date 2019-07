FOTOS El govern de Tarragona retalla les mides del retrat de Felip VI del saló de plens

El govern de Tarragona redueix la mida del retrat del rei Felip VI. Foto: Jonathan Oca

El ple de Tarragona, celebrat aquest dimecres Foto: Jonathan Oca

Sorpresa al saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona aquest matí. El nou govern municipal, format per ERC i En Comú Podem i liderat per Pau Ricomà, ha reduït la mida del retrat del rei Felip VI. El quadre del monarca espanyol, de més de dos metres, ha estat relegat d'un lloc presidencial i ha estat substituït per una bandera amb l'escut de Tarragona.L'escut tarragoní té a cada banda, els retrats del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i ara de Felip VI (els dos de la mateixa mida).Així era el retrat del rei Felip VI que hi havia penjat al saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona: , en la qual les dues regidores cupaires van presentar un document que contemplava fins a 59 propostes la primera reunió a tres bandes amb ERC i En Comú Podem Tarragona Aquesta mesura arriba després de per parlar per entrar a govern. La retirada, "com acció de govern el quadre de Felip VI que presideix el saló de plens i substituir-lo per l’escut de la ciutat", era una d'aquestes mesures.El document que va presentar la CUP a l'equip de govern en la primera reunió:

Eixos temàtics i compromisos proposats per la CUP per garantir una transformació real i sòlida a Tarrago... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor