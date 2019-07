Joan Dausà es retira temporalment dels escenaris per preparar nou disc

L'artista Joan Dausà ha anunciat una aturada als escenaris catalans fins a mitjans del 2021. Un temps "necessari per agafar aire" i per preparar les cançons que formaran part del nou disc d'estudi, que serà el quart de la seva carrera. Dausà està immers en la gira del disc "Ara som gegants", que clourà amb cinc espectacles als teatres-auditori de Girona, Reus, Sant Cugat, Mataró i Lleida, la mena de recintes "de proximitat" que "l'han vist créixer".Els concerts tindran lloc el 8 de novembre a la Llotja de Lleida, el 15 del mateix mes a l'Auditori de Girona, en el marc del festival Temporada Alta, el 24 al Teatre Monumental de Mataró, com a part del certamen Músiques Tranquil·les, el 14 de desembre al Teatre Fortuny de Reus i l'11 de gener del 2020 al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.La gira del disc "Ara som gegants" ha comportat una seixantena d'actuacions a escenaris com el Tibidabo, el festival de Cap Roig, el dels Jardins de Pedralbes o el de l'Auditòrium de Palma.A banda, Dausà ha aconseguit el premi Enderrock al millor artista del 2018 i el premi Enderrock del públic al millor disc de cançó d'autor de l'any. Els premis Soundie també han reconegut La gran eufòria com el millor videoclip en català del 2018.

