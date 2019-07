L'organització de la Montseny Costa Brava es disculpa als participants

Com a participant, el meu grup va demanar un canvi d'horari i data i de manera xulesca se'ns va dir que existia la Titan Desert i no passava res. Era sabut per a tothom i avisat que estàvem en alerta vermella. Parlant amb els voluntaris ens assabentem que ha estat l'ajuntament dels pobles per on passàvem qui donava menjar i beguda. Érem més de 300 participants i en el segon avituallament a les 11 del matí ja no hi havia fruita.No es va veure a ningú de l'organització en tot el trajecte. Ningú controlava si érem en carrera els quatre mínims que s'exigia de grup o no. Ningú controlava si estàvem bé o podíem seguir en marxa. I el metge que se suposava que havia d'haver per comprovar que els participants podien seguir en ruta?Els voluntaris no tenien cap llista dels grups que havíem de passar. Així que a mesura que arribàvem ens anaven preguntant si quedava més gent. El meu grup va arribar a Blanes a la 1:30. Caminant pel voral de la carretera. En arribar ens van preguntar si quedava més gent. Vam dir que crèiem que sí. I tot i haver d'estar fins a les 4 del matí, perquè es donaven 20 hores per fer la marxa, van començar a recollir. I a sobre no quedaven samarretes.Els que som de la zona, per endavant sabíem que no està ben senyalitzada aquesta ruta. Però pensàvem que els organitzadors s'encarregarien d'assenyalar els punts conflictius, ja que per això estan. Com és possible que no féssiu la ruta el dia d'abans per marcar punts conflictius?Dels 48 euros d'inscripció, per què no doneu explicació de tot el que heu invertit en l'organització?No només no hi va haver fisioterapeutes a Hostalric, sinó que les ambulàncies no estaven on vau dir. Vàreu treure l'avituallament de la Font dels Enamorats perquè l'Ajuntament de Sant Celoni va dir que no col·laborava setmanes abans. I en la reunió del dia anterior no vau dir res.A la recta d'Hostalric sense fonts i sense passar pel costat del riu com no hi havia més avituallaments?Si a això ho anomeneu una bona organització teniu un gran problema de significat de vocabulari. Una bona organització és tenir menjar i beguda de sobres. Tenir a gent en punts conflictius per evitar pèrdues. Tenir ambulàncies i metges en certs punts i que no es moguin d'allà si no és per atendre els participants. Tenir un cotxe escombra que no hi va haver. Tenir samarretes per a tothom a l'arribada. No recollir gairebé tres hores abans d'acabar amb el temps límit. Tenir el cap prou fred com per decidir cancel·lar la marxa si les condicions no eren d'acord. Què esperàveu que passés a 42 graus la major part del dia?Què porteu deu anys organitzant? No m'ho crec. Porteu deu anys omplint-vos les butxaques gràcies a persones que creuen en bones causes i tenen ganes d'ajudar.Per tot això, no accepto les vostres disculpes. Se us ha anat de les mans i espero que algú us prohibeixi seguir organitzant aquest tipus d'esdeveniments. Si se li pot dir organitzar al que feu.